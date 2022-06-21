BEDAŞ projesi, 'Ar-Ge Eğitim ve Yaygınlaştırma Çalıştayı'nda 1'inci seçildi - Son Dakika
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BEDAŞ projesi, 'Ar-Ge Eğitim ve Yaygınlaştırma Çalıştayı'nda 1'inci seçildi

21.06.2022 11:43
BEDAŞ projesi, 'Ar-Ge Eğitim ve Yaygınlaştırma Çalıştayı'nda 1'inci seçildi

EPDK, Elder ve Enerji Uzmanları Derneği tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilen 'Ar&Ge Eğitim ve Yaygınlaştırma Çalıştayı'ında, BEDAŞ'ın "Yeni Nesil Alçak Gerilim Şebekesinde Depar Tespit Cihaz Tasarımı Projesi" birinciliğe layık görüldü.

EPDK, Elder ve Enerji Uzmanları Derneği tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilen 'Ar&Ge Eğitim ve Yaygınlaştırma Çalıştayı'ında, BEDAŞ'ın "Yeni Nesil Alçak Gerilim Şebekesinde Depar Tespit Cihaz Tasarımı Projesi" birinciliğe layık görüldü.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) ve Enerji Uzmanları Derneği tarafından düzenlenen Ar&Ge Eğitim ve Yaygınlaştırma Çalıştayı'nda, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), "Yeni Nesil Alçak Gerilim Şebekesinde Depar Tespit Cihaz Tasarımı Projesi" ile birinci oldu. BEDAŞ'ın Ar-Ge ekibi ödülü, EPDK Ar-Ge Komisyon Başkanı Serkan Doğan'ın elinden aldı.

ÇALIŞTAYDA 21 DAĞITIM ŞİRKETİ, TOPLAM 67 PROJE SUNDU

16-18 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Ar&Ge Eğitim ve Yaygınlaştırma Çalıştayı'na Türkiye genelinde elektrik dağıtım hizmeti veren 21 elektrik dağıtım şirketinin (EDAŞ) Ar-Ge birimlerinde yer alan mühendis, sistem işletme ve yatırım departmanı çalışanları katıldı. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen çalıştayda, 21 EDAŞ tarafından 67 projenin sunumu yapıldı. Çalıştayın son gününde sunumu gerçekleştirilen projelere 14 kategoride ödül verilirken Şebeke İşletim Proje Kategorisi'nde birincilik ödülünü BEDAŞ'ın "Yeni Nesil Alçak Gerilim Şebekesinde Depar Tespit Cihaz Tasarımı Projesi" kazandı.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI'NDA AKTİF OLARAK KULLANILIYOR

Projeyi geliştiren ekibi tebrik eden ve gösterdikleri başarından dolayı gurur duyduklarını söyleyen BEDAŞ Sistem İşletme Direktörü Emrah Kalkan, "Sahada kurulu olan elektriksel envanterin; coğrafya özellikleri, abone sayısı ve eski yıllardaki işletme kalitesiyle bağlantılı olarak, doğruluğu dünyanın hiçbir yerinde yüzde 100 olamıyor. Coğrafi Bilgi Sistemindeki (CBS) yanlış ekipman eşleşim oranı özellikle alçak gerilim kısımlarında fazlaca yaşanabiliyor.  Arkadaşlarımızın geliştirdiği bu proje, sayaçlara ek maliyet getirmeden, optik porttan okumalarda sayacın bağlı olduğu trafo, depar ve faz bilgisinin tespit edilmesine olanak tanımakta. Üstelik bu bilgilere de elektriği kesmeden ulaşılmasını sağlıyor. Sabit kurulumu olmayan ve çanta gibi taşınan bu cihazı şu anda İstanbul Avrupa Yakası'nda ekiplerimiz aktif bir şekilde kullanıyor. Arkadaşlarımız tarafından geliştirilen, öngörülebilirlik ve verimliliği artıran söz konusu cihazın, şebeke unsularındaki maliyetleri düşürmesi nedeniyle sektöre önemli bir katkı sunacağına inanıyoruz" dedi.


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Kaynak: DHA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Başkent Elektrik Dağıtım, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: BEDAŞ projesi, 'Ar-Ge Eğitim ve Yaygınlaştırma Çalıştayı'nda 1'inci seçildi - Son Dakika
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