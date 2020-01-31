BEDAŞ'tan Ender Sokak'taki kablo patlamasıyla ilgili açıklama - Son Dakika

Sarıyer Kocataş Mahallesi Ender Sokak'ta dün meydana gelen kablo patlamalarının nedenini Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), iki direğin arasındaki hattın ortasında kalan ağaç dallarının elektrik tellerine değerek arızaya neden olmasından kaynaklandığını duyurdu.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), "Elektrik trafosu patladı" iddialarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul Sarıyer Kocataş Mahallesi Ender Sokak'ta gerçekleşen kablo patlamalarının nedeni trafo patlaması olmadığından açıklama gereği doğmuştur.Kablolardaki patlamanın asıl nedeni iki direğin arasındaki hattın ortasında kalan ağaç dallarının elektrik tellerine değerek arızaya neden olmasıdır. Ekiplerimiz ihbar sistemimize ulaşır ulaşmaz enerjiyi keserek tehlikeli durumu ortadan kaldırmış ve bölgeye yeniden enerji verilmiştir. Ağaçların budanması için ilçe belediyesine tarafımızca da bilgi verilmiştir. Bu tarz sorunların yaşanmaması için vatandaşlarımızın elektrik hatlarına değen ağaçların budanması konusunda şirketimize ve ilçe belediyelerinin park ve bahçeler müdürlüklerine ihbarda bulunmaları önemle rica olunur"