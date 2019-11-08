Enerjinin Yıldızları Projesi ile elektrik dağıtım sektörünün yetişmiş elemen ihtiyacına destek olmayı hedefleyen Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), yüksek gerilim dalı öğrencileri için santral gezisi düzenledi.

BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, elektrik dağıtım sektöründe yetişmiş eleman ihtiyacına çözüm üretmek adına Cengiz ve Koloğlu Holding tarafından 2018'de başlatılan Enerjinin Yıldızları Projesi çerçevesinde eğitim alan öğrenciler "saha" dersleri ile geleceğe hazırlanıyor.

Projenin İstanbul Avrupa Yakası'ndaki ayağını üstlenen BEDAŞ, yüksek gerilim dalının yeniden hayata geçmesine destek verdiği İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 31 öğrenciye, doğalgazın elektriğe dönüşüm sürecini Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin (EÜAŞ) İstanbul'da bulunan Ambarlı Doğalgaz Kombine Çevrim ve Fuel Oil Santali'nde anlattı.

Öğrencilere, BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit'in eşlik ettiği gezide, santralin nasıl çalıştığı ve doğalgazın elektrik enerjisine dönüşüm süreci anlatıldı.



BEDAŞ, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile imzalanan Mesleki Eğitim Protokolü'nün ardından İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin uygulamalı eğitim alması için Yüksek Gerilim Laboratuvarı'nı kurmuştu.

"Elektrik piyasası ders kitabı müfredata girdi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, teknik gezilerin bundan sonra da tekrarlanacağını belirterek, "Bu işin eğitimini almış, yıllardır bu sektörde yer alan biri olarak görerek, deneyimleyerek öğrenmenin ne kadar değerli olduğunu biliyorum. Teorik olarak bir santralin nasıl çalıştığını bilmek tabii ki çok önemli. Ancak eminim ki bugün burada bulunan arkadaşlarımız sahadaki bu dersi hayatları boyunca unutmayacak ve profesyonel çalışma hayatına adım attıklarında da değerini çok daha iyi anlayacaklar." ifadelerini kullandı.

Sektöre birçok anlamda liderlik yapan BEDAŞ'ın sosyal sorumluluk anlamında da öncülük rolü üstlendiğini vurgulayan Yiğit, şunları kaydetti:

"Elektrik dağıtım sektöründe en önemli sorunlardan biri nitelikli insan kaynağı ihtiyacı. Enerjinin Yıldızları bu soruna çözüm üretebilmek adına gündeme geldi, ne mutlu ki zorlu bir alan olan yüksek gerilim dalına öğrencilerimiz büyük ilgi gösterdi. BEDAŞ'ta görev yapan uzman arkadaşlarımız tarafından hazırlanan elektrik piyasası ders kitabı artık müfredata da girdi. Bu dalı tercih eden arkadaşlarımıza, elektrik piyasası dersi başta olmak üzere şebeke bakımı, malzeme eğitimi, havai hat uygulama, iş sağlığı ve güvenliği, aydınlatma, kayıp kaçak, müşteri operasyonları, sayaç ve ölçü eğitimi gibi konuları hem teorik hem de uygulamalı olarak anlatıyoruz."