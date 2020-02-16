BEDAŞ'tan Sultangazi'deki trafo merkezindeki yangın ile ilgili açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel BEDAŞ'tan Sultangazi'deki trafo merkezindeki yangın ile ilgili açıklama - Son Dakika

BEDAŞ'tan Sultangazi'deki trafo merkezindeki yangın ile ilgili açıklama

6 saat önce

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş(BEDAŞ), Sultangazi ilçesindeki İndirici Trafo Merkezi'nde (İTM) cumartesi günü çıkan yangın ile ilgili açıklama yaptı.

BEDAŞ'tan Sultangazi'deki trafo merkezindeki yangın ile ilgili açıklama, System.String[]

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş(BEDAŞ), Sultangazi ilçesindeki İndirici Trafo Merkezi'nde (İTM) cumartesi günü çıkan yangın ile ilgili açıklama yaptı.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş(BEDAŞ) konuyla ilgili açıklaması şöyle; "Sultangazi İlçesi, Cebeci Mahallesi, 2547. Sokak'ta bulunan trafodaki yangınla ilgili ortaya atılan iddialar üzerine açıklama gereği doğmuştur. 15 Şubat Cumartesi günü saat 19.52'de, 28500 numaralı İndirici Trafo Merkezi'nde (İTM) henüz nedeni belli olmayan bir yangın çıkmıştır. Yangın itfaiye ve ekiplerimizin devreye girmesi ile kısa sürede kontrol altına alınmış, saat 22.10 itibarıyla bölgenin tamamına yeniden enerji verilmiştir.

1980 yılı öncesi tesis edilen, 2018 yılı itibarıyla iç tesisatı yenilenen ilgili trafo merkezi 40 yılı aşkın süredir bölgenin enerji ihtiyacını karşılamak üzere hizmet vermektedir. Faaliyetlerinde enerji arzı ve güvenliğini ön planda tutan şirketimiz, trafo merkezinin bakımlarını her yıl düzenli olarak yerine getirmiş ve son olarak 1 Temmuz 2019 tarihinde trafo merkezinin bakım çalışmalarını tamamlamıştır.

Yaklaşık 20 bin abonenin enerjisini karşılayan 28500 numaralı İndirici Trafo Merkezi (İTM), TEDAŞ'ın 'Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği'ne uygun imal edilmiştir ve çevresi görevli olmayan kişilerin erişemeyeceği şekilde kilit altında, mevzuata uygun yüksekliğe sahip duvar ve tel kafesle çevrili durumdadır. Üst yüzeyinde bulunan enerjili alana gelebilecek herhangi bir müdahaleye karşı gerekli tüm izolasyonlar yapılmıştır.

Çevre yapılaşması sonradan gelişen alanda trafo merkezinin yapılara yaklaşma mesafeleri güncel mevzuatlarda belirlenen standartlardadır.Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemenin devam ettiğini bildiririz."


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 05:39 Kaynak: DHA
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