AEDAŞ'tan elektrik şebekelerine müdahale edilmemesi uyarısı

Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (AEDAŞ), vatandaşların elektrik şebekelerine bilinçsizce müdahale etmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

AEDAŞ'tan yapılan açıklamada, Antalya, Isparta ve Burdur'da 2,3 milyondan fazla aboneye kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek için Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş'nin çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Vatandaşların elektrik şebekelerine yapılan müdahalelerinin olumsuz sonuçlara neden olduğu belirtilen açılamada, şu ifadelere yer verildi:

"Alçak gerilim ve orta gerilim hatlarında her türlü bakım, onarım ve bağlantı yetkisinin sadece dağıtım şirketi teknik ekiplerindedir. Elektrik arızaları, enerji açma-kesme, armatür arızası, elektrik tellerine temas eden cisimler gibi durumlarda en kısa zamanda AEDAŞ teknik ekiplerine bilgi verilmesi, elektrik dağıtım şebekelerine sadece AEDAŞ teknik ekipler müdahale edebilir ve üçüncü şahısların müdahalesi ölümlü kazalara yol açabilmesi nedeniyle tehlikeli ve yasak olduğuna dikkat çekmek isteriz."

Elektrik direklerinde yer alan iletkenlere yaklaşma mesafesine dikkat çeken açıklamada, inşaat, tadilat gibi işler yapılırken güvenlik mesafesinin ihlal edilmesi ve elektrik iletkenlerine müdahale edilmesi durumunda can ve mal kaybı yaşanabileceği vurgulandı.

Açıklamada, doğrudan veya dolaylı temas sonucu elektrik çarpması riskine karşı ise firmaların "Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği"nde belirtilen şartlara uyması gerektiği aktarıldı.

Vatandaşların elektrik arızaları ve acil durumlar için AEDAŞ 186 Çağrı Merkezi veya 0552 186 00 07 WhatsApp Hattı'na bilgi vermesi istendi.