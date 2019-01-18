Bedaş ve Aselsan Beylikdüzü'nden Depar'a Kalktı

BEDAŞ ve ASELSAN mühendisleri tarafından geliştirilen, elektrik dağıtım şebekesinde arıza olmadan sorunu tespit eden yüzde 100 yerli cihaz DEPAR sahaya çıktı.

BEDAŞ ve ASELSAN mühendisleri tarafından geliştirilen, elektrik dağıtım şebekesinde arıza olmadan sorunu tespit eden yüzde 100 yerli cihaz DEPAR sahaya çıktı. Biri BEDAŞ AR-GE Merkezi, 4'ü Beylikdüzü'ndeki trafo merkezlerine yerleştirilen DEPAR sayesinde, alçak gerilim şebekelerinin enerji, sıcaklık ve güç kalite ölçümleri yapılıyor; elde edilen veriler uzaktan izleme ve kontrol merkezine iletiliyor.



Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ile ASELSAN mühendisleri tarafından geliştirilen ve mahallelere elektrik sağlayan trafoları sürekli izleyerek normalin dışında bir durumda, arıza veya kesinti gerçekleşmeden önce sistemin erken alarma geçmesini sağlayan DEPAR adlı cihazda ilk uygulama İstanbul Beylikdüzü'nde başladı. Prototip olarak üretilen 5 DEPAR'dan 1'i test amaçlı kullanma hedefiyle BEDAŞ AR-GE Merkezi'ne, diğer 4'ü ise Beylikdüzü'ndeki trafo merkezlerine yerleştirildi. Yüzde 100 yerli olan DEPAR'ın Türkiye'de bir ilk olma özelliğini sahip olduğu belirtildi.



3 bin 507 elektriksel parametreyi değerlendiriyor



Yapılan bilgilendirmede; 4 Nisan 2017'de başlayan ve yaklaşık 21 aylık bir sürede tamamlanan proje kapsamında, BEDAŞ ve ASELSAN mühendisleri tarafından tasarlanan ve üretilen DEPAR, Aralık 2018 itibarıyla kullanılmaya başladı. Elektrik dağıtım şebekelerindeki trafo merkezlerine yerleştirilen DEPAR, toplam 3 bin 507 elektriksel parametreyi değerlendirerek alçak gerilim şebekelerindeki enerji, sıcaklık ve güç kalite ölçümlerini yapıyor. Elde edilen veriler bu cihaz üzerinden uzaktan izleme ve kontrol merkezine iletiliyor. Gelen verileri analiz eden izleme ve kontrol merkezi, kesinti ve arıza ihtimali üzerine henüz sorun yaşanmadan müdahale için ekipleri trafo merkezine yönlendiriyor.



Birim alan başına düşen yük yoğunluğu en fazla olan bölge



DEPAR, İstanbul Avrupa Yakası'nda 5 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtımı hizmeti veren BEDAŞ için büyük öneme sahip bir proje olduğu kaydediliyor. Türkiye'de birim alan başına düşen yük yoğunluğu en fazla elektrik dağıtım şirketlerinden biri olan BEDAŞ'ın elektrik dağıtım şebekesinde üçüncü kişilere de ait olanlarla birlikte yaklaşık olarak 13 bin 500 trafo bulunuyor. Geliştirilen cihaz ile problem olduğu düşünülen trafo merkezlerinde gerekli ölçümlerin yapılabilmesi mümkün olarak erken alarm durumuna geçilebiliyor.



Cihazlardan edinilen verilerin bir merkezde toplanıp analiz edilmesiyle önleyici bakım, arıza giderme gibi çözüme yönelik yönlendirme yapılmaya başlamış durumda. Bu kapsamda projede dağıtım şirketinin önceliklerine uygun olarak özgün 'izleme ve kontrol yazılımını' içeren alt sistem de geliştirildi. Projede, alçak gerilim şebekesinden alınan detaylı verilerin yorumlanması ile yapılabilecek iyileştirmeler raporlanmaya başladı. Proje kapsamında İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik hizmeti alan müşterilerin memnuniyetinin artması, tedarik sürekliliği, hizmet kalitesi ve verimliliğinin iyileştirilmesi, müşterilere ve ülke ekonomisine olumlu katkılar hedefleniyor. - İSTANBUL

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