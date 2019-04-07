Son Dakika Haberleri: Bedaş, "Yeni Bir Başlangıç'a" Destek Oldu

Bedaş, "Yeni Bir Başlangıç'a" Destek Oldu

45 dakika önce

İSTANBUL Avrupa Yakası'nda 5 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), küresel iklim değişikliğine dikkat çeken Dünya Saati uygulamasına bu yıl da destek verdi.

Bedaş,
İSTANBUL Avrupa Yakası'nda 5 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), küresel iklim değişikliğine dikkat çeken Dünya Saati uygulamasına bu yıl da destek verdi.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) 6 Nisan Cumartesi günü 20.30-21.30 saatleri arasında gerçekleştirdiği Dünya Saati etkinliği sırasında BEDAŞ da genel müdürlük binası dahil olmak üzere 36 binasında ışıklarını kapattı.

BU YILKİ TEMA 'DOĞA VE İNSAN İÇİN YENİ BİR BAŞLANGIÇ'

WWF tarafından ilk kez 2007 yılında Avustralya'da başlatılan Dünya Saati etkinliğinin 2019 yılı teması 'doğa ve insan için yeni bir başlangıç olarak' belirlendi. 7 kıtada, 135 ülkeden 2 milyar insanın katıldığı Dünya Saati'nde bu yıl Türkiye'den Ayasofya Müzesi, Edirne Selimiye Camii, Boğaz Köprüleri, Rumeli Hisarı gibi pek çok yapının ışıkları bir saatliğine söndü. Etkinlikler, WWF-Türkiye'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:38 Kaynak: DHA

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