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BEDAŞ personellerinden yılbaşında kesintisiz enerji mesaisi - Son Dakika

BEDAŞ personellerinden yılbaşında kesintisiz enerji mesaisi

30.12.2021 12:02
BEDAŞ personellerinden yılbaşında kesintisiz enerji mesaisi

2022 yılına girmeye çok az bir süre kala hazırlıklar devam ederken, İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik dağıtım hizmetini üstlenen BEDAŞ da beklenmeyen arızalara karşı vardiya düzenini yenilediğini duyurdu.

2022 yılına girmeye çok az bir süre kala hazırlıklar devam ederken, İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik dağıtım hizmetini üstlenen BEDAŞ da beklenmeyen arızalara karşı vardiya düzenini yenilediğini duyurdu. Normal günlere göre sahada personel sayısını artıran BEDAŞ, 630 kVA güce sahip mobil jeneratörü Sefaköy İşletme Müdürlüğü'nde hazır bekleteceğini açıkladı. Ayrıca her işletmede cihaza bağlı hastalar için özel jeneratörler bulundurulacak.

Yeni yıl hazırlıkları devam ederken İstanbul Avrupa Yakası'nda 5,2 milyondan fazla aboneye hizmet veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.'de (BEDAŞ) yılbaşı için vardiya düzenini yenilerken bakım ve yatırım kaynaklı planlı kesintileri iptal etti. 31 Aralık günü sabah, akşam ve gece vardiyaları olmak üzere toplamda 540 personeli ile görev yapacak olan BEDAŞ, ayrıca operasyon merkezinde 40 kişilik bir ekip bulunduracak. Bu sırada beklenmeyen arızalardan kaynaklı kesintilere karşı 630 kVA gücündeki mobil jeneratör, Sefaköy İşletme Müdürlüğü'nde bekletilecek.

HER İŞLETMEDE CİHAZA BAĞLI HASTALAR İÇİN ÖZEL JENERATÖR BULUNDURULACAK

Pandeminin gölgesinde geçen iki yılın ardından 2022'nin tüm dünyaya ve Türkiye'ye sağlık ve mutluluk getirmesi temennisinde bulunan BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, "7 gün 24 saat ilkesine göre çalışmalarını yürüten bir şirket olarak yılbaşı, bayram gibi özel dönemlerde de tüketicilerimizin enerji ihtiyacına sorunsuz yanıt üretebilmeye büyük özen gösteriyoruz. Bu yıl da ışıl ışıl bir İstanbul için operasyon merkezimizde görevli mühendislerimiz ve teknik personelimiz yük durumlarını anlık kontrol ederek, olası bir aşırı yüklenme durumunda saha ile sürekli irtibat haline görev yapacak. Normal günlere göre sahada görevli personel sayımızı artırarak ekiplerimizi gerekli noktalara konumladık" dedi. Mobil jeneratörün yanı sıra cihaza bağlı hastaların sıkıntı yaşamaması için de gerekli tedbirleri aldıklarını dile getiren Murat Yiğit, "Cihaza bağlı hastalarımızın hiçbir şekilde enerjisiz kalmaması gerekli. Bu bizim en hassas olduğumuz konulardan biri. Yılbaşı günü her işletmemizde cihaza bağlı hastalarımıza hizmet vermek üzere 2,5 kVA gücüne sahip alçak gerilim jeneratörlerimizi hazır durumda tutacağız. Beklenmeyen bir kesinti durumunda hızla jeneratörlerimiz hastalarımızın enerjisini sağlamaya devam edecek" ifadesini kullandı.


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Başkent Elektrik Dağıtım, İstanbul, Aralık, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: BEDAŞ personellerinden yılbaşında kesintisiz enerji mesaisi - Son Dakika
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