Bedava halı almak isteyenler birbirini ezdi - Son Dakika

Bedava halı almak isteyenler birbirini ezdi

ANTALYA'da bir mağazanın açılışında 'İlk 50 kişiye bedava halı ve paspas' kampanyasına katılmak isteyenler birbirlerini ezdi.

Kepez ilçesinde açılışı yapılan bir halı mağazası açılışa özel ilk 50 müşterisine halı, paspas, çarşaf hediye edileceğini duyurdu. Kampanyadan yararlanmak isteyenler, saat 10.00'da açılacak mağazanın önünde saatler öncesinde kuyruk oluşturdu. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu kalabalık, kapıların açılmasıyla koşarak içeri girmeye çalıştı. Yoğunluk nedeniyle mağazanın otomatik kapıları kırıldı. Yoğunluk nedeniyle bazıları ezilme tehlikesi geçirdi. Ücretsiz halı almak isteyenler arasında tartışma çıktı.

Bedava halılara ilk ulaşan kadınlar, arkadan gelen grubunun bastırmasıyla ezilme tehlikesi atlattı. Altta kalan kadınlar güçlükle çıkarıldı. Birbirlerinin elindeki ürünleri çeken vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu.

Bazı vatandaşlar ise aldıkları ürünün üzerine kapanarak, uzun süre yerinden kıpırdamadı. Bu sırada bazı müşteriler arasında arbede yaşandı. Mağaza görevlilerinin araya girmesiyle olaylar büyümeden engellendi.

Mağaza sorumlusu Enes Satılmış, bu kadar yoğunluğu beklemediklerine söyledi. Satılmış, "Fabrikadan halka direkt satış imkanı var. O nedenle ilgi olduğunu tahmin ediyorum. Bedava ürünlerin yanı sıra 10 ile 400 lira arasında satışını yaptığımız ihtiyaç malzemeleri var. Bir anda 250 kişi izdihama neden oldu" dedi.