Bedava Konsol İçin Toplandılar, Kaos Çıktı

YouTube ve Twitch fenomeni Kai Cenat'ın New York kentindeki Union Meydanı'nda tarih ve saat vererek bedava Playstation 5 oyun konsolu, bilgisayar ve 100 dolarlık hediye kartları dağıtacağını söyledi.

KAOS ÇIKTI

Duyuru sonrası meydana yaklaşık 2 bin kişi toplanırken, kontrolsüz kalabalık belirlenemeyen bir sebeple kavga etmeye başladı. Görüntülerde bazı kişilerin objeleri etrafa fırlattığı, birbirlerine yumruk attığı ve yapılara tırmandığı görüldü.

Kalabalığı dağıtmaya çalışan polis, göz yaşartıcı gaz kullandı.