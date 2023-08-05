Bedava Konsol İçin Toplandılar, Kaos Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Bedava Konsol İçin Toplandılar, Kaos Çıktı

05.08.2023 01:02

New York'ta bir internet fenomoninin bedava oyun konsolu ve bilgisayarı dağıtacağını söylemesi üzerine Union Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık 2 bin kişilik kalabalık birbiriyle kavga etmeye ve etrafı yıkmaya başladı. Polisler, kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

YouTube ve Twitch fenomeni Kai Cenat'ın New York kentindeki Union Meydanı'nda tarih ve saat vererek bedava Playstation 5 oyun konsolu, bilgisayar ve 100 dolarlık hediye kartları dağıtacağını söyledi.

New York'ta bir fenomenin bedava konsol dağıtacağı etkinlik için bir araya gelen binlerce kişi kavga etti

KAOS ÇIKTI

Duyuru sonrası meydana yaklaşık 2 bin kişi toplanırken, kontrolsüz kalabalık belirlenemeyen bir sebeple kavga etmeye başladı. Görüntülerde bazı kişilerin objeleri etrafa fırlattığı, birbirlerine yumruk attığı ve yapılara tırmandığı görüldü.

Kalabalığı dağıtmaya çalışan polis, göz yaşartıcı gaz kullandı.

New York'ta bir fenomenin bedava konsol dağıtacağı etkinlik için bir araya gelen binlerce kişi kavga etti
New York'ta bir fenomenin bedava konsol dağıtacağı etkinlik için bir araya gelen binlerce kişi kavga etti
New York'ta bir fenomenin bedava konsol dağıtacağı etkinlik için bir araya gelen binlerce kişi kavga etti
Mesut Şahin
Emre İliksiz
Sondakika.com - Güncel
YORUMLAR
500

New York, Hukuk, Teknoloji, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Bedava Konsol İçin Toplandılar, Kaos Çıktı - Son Dakika


Son Dakika
01:03 Milli Basketbol Takımı Trentino Kupası'nda Uzatmada Kaybetti
00:59 Final oynayabilirdik! Millilerimiz son anda yıkıldı
00:53 Bedava Konsol İçin Toplandılar, Kaos Çıktı
00:49 New York'ta bir fenomenin bedava konsol dağıtacağı etkinlik için bir araya gelen binlerce kişi kavga etti
00:41 Beşiktaş, Yayıncı Kuruluşa Tepki Gösterdi
00:37 Binlerce tweet attılar! Yayıncı kuruluşun paylaşımı Beşiktaş'ın tepkisi üzerine silindi
00:32 Hakan Fidan: Türkiye'nin dışişleri bakanı yeni dünya düzenini nasıl şekillendirebilir?
00:28 İngiliz medyasından çarpıcı Hakan Fidan analizi: Sırrı kendisini devletin koruyucusu olarak görmesi
23:53 Yerel Seçim Anketi: Altınok, Soylu ve Gökçek'i Geride Bıraktı
23:44 Mansur Yavaş'ın karşısına kim çıkacak? Ankara'da AK Partililerin tercih ettiği isim Soylu'yu da Gökçek'i de geride bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2023 01:15:16. #1.12#
SON DAKİKA: Bedava Konsol İçin Toplandılar, Kaos Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement