Bedel Ödeyenler Red Bull Campus Clutch Türkiye Şampiyonu oldu! - Son Dakika

Bedel Ödeyenler Red Bull Campus Clutch Türkiye Şampiyonu oldu ve ülkemizi Avrupa'da temsil etmeye hak kazandı.

Dünyanın dört bir yanında yer alan ve üniversite öğrencilerinden oluşan takımları karşı karşıya getiren Red Bull Campus Clutch turnuvasının Türkiye ayağı 22 Mayıs'taki final maçıyla tamamlandı. 1500'den fazla takımın katıldığı ve üç ay süren mücadeleler sonunda DeSync (Berk Sımsıkı, Furkan Yeğen, Kenan Yiğit Turan, Mahir Oğulcan Deniz, Natik Yağız Araz) ve Bedel Ödeyenler (Arda Demirel, Barış Özdemir, Cenk Erşahin, Hakan Lekesizer, Tolga Bacak) finalde karşı karşıya geldi. İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali kapsamında, Fişekhane'de gerçekleştirilen final maçı büyük çekişmeye sahne oldu.

Tuana "napofsnorlax" Yılmaz'ın sunumu, Berke "Vlad" Kandemir ve Özgür "root" Alagül ikilisinin anlatımı, Futbolist takımı oyuncusu Emre "Sterben" Demirci'nin yorumları ile adresinden canlı yayınlanan maç üç galibiyet alan takımın zafere ulaşacağı "best-of-five" formatında oynandı. Ascent haritasındaki ilk maçı Bedel Ödeyenler 13: 4 kazanınca final maçının kolay geçeceğini düşünenler oldu. Ancak Bind haritasındaki ikinci maçta rüzgar tersine döndü. Bu kez DeSync 13: 4 gibi rahat bir galibiyet alarak finalin çekişmeli geçeceği mesajını verdi.

Bedel Ödeyenler Icebox'taki üçüncü maça çok hızlı girip bir anda 6: 0'ı yakaladı. Maçın devamı dengeli geçince 13: 8'lik skorla bir kez daha öne geçti. Bir sonraki maç Haven'da oynandı ve bu kez de maçta DeSync fırtınası vardı. Üst üste sekiz raunt alarak 8: 0 öne geçen DeSync, kontrolü elden bırakmadı ve 13: 4'lük skorla yeniden eşitliği sağladı. Dengeli başlayan ve beş raunt sonunda DeSync'in 3: 2 öne geçtiği Split'teki son maçın devamında hakimiyeti ele alan Bedel Ödeyenler haritayı 13: 8 ve maçı 3: 2 kazanarak Red Bull Campus Clutch Türkiye şampiyonu oldu. Maçın en değerli oyuncusu ise Tolga "bacy" Bacak seçildi.

Playerbros ekibi olarak Bedel Ödeyenler takımını tebrik ediyor, kendilerine başarılar diliyoruz!

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