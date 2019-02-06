Bedelli Askerler Kan ve Kök Hücre Bağışladı
34 dakika önce
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığında askerliğini bedelli yapan erler Türk Kızılay'ına kan ve kök hücre bağışında bulundu.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığında askerliğini bedelli yapan erler Türk Kızılay'ına kan ve kök hücre bağışında bulundu.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca bedelli askerlik celp dönemlerinde yapılan eğitimler ve teşvik çabalarıyla 'Kanın acil değil, sürekli bir ihtiyaç' olduğuna çekildi. Bu kapsamda bedelli askerler Türk Kızılay'ına 115 ünite kan bağışı, 23 ünite ise kök hücre olmak üzere toplamda 138 ünite kan ve kök hücre bağışında bulundu.
İl Jandarma Komutanlığında yapılan kan bağışına Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Şahin Karakaş da katılırken, kan bağışı esnasında rütbeli personel ve erbaşlar tarafından da 57 ünite kan, 11 kök olmak üzere toplamda 68 ünite kan ve kök hücre bağışı yapıldı. Kızılay'a toplamda 206 ünite kök hücre ve kan bağışı yapıldı.
Türk Kızılay'ı Çorlu Kan Merkezi tarafından kan ve kök hücre bağışı faaliyetlerinden dolayı, İl Jandarma Komutanı Şahin Karakaş'a 'Teşekkür Belgesi' takdim edildi. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:09 Kaynak: İHA
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