Son Dakika Haberleri: Bedelli Askerler Yemin Etti

Bedelli Askerler Yemin Etti

35 dakika önce

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı emrinde eğitim gören 4'üncü dönem bedelli erbaş ve erler için yemin töreni düzenlendi.

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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı emrinde eğitim gören 4'üncü dönem bedelli erbaş ve erler için yemin töreni düzenlendi.

Yaklaşık 20 günlük eğitimlerinin ardından İl Jandarma Komutanlığı askeri gazinosunda yemen töreni düzenlendi.

Yemin törenine İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Garnizon Komutanı Personel Albay Hüseyin Gürfidan, jandarma personeli, erbaş ve erlerin aileleri katıldı. Eğitimini tamamlayan 4'üncü dönem 50 er ve erbaş bayrak ve silah üzerine yemin etti.

Yemin töreninin ardından eğitimde başarılı olan erbaş ve erlere çeşitli hediyeler verildi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:26 Kaynak: İHA

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