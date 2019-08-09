Bedelli askerler yemin etti
26 dakika önce
Bursa'da 22'nci dönem bedelli askerlerin yemin töreni gerçekleşti.
Bursa Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:10 Kaynak: İHA
'da 22'nci dönem bedelli
askerlerin yemin töreni gerçekleşti.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı kışlası Şehit Uzman Çavuş Ümit İNAN spor
salonunda 22'nci dönem bedelli askerler yemin etti. - BURSA
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