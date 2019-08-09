Son Dakika Haberleri: Bedelli askerler yemin etti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bedelli askerler yemin etti

26 dakika önce

Bursa'da 22'nci dönem bedelli askerlerin yemin töreni gerçekleşti.

Bedelli askerler yemin etti, System.String[]
Bursa'da 22'nci dönem bedelli askerlerin yemin töreni gerçekleşti.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı kışlası Şehit Uzman Çavuş Ümit İNAN spor salonunda 22'nci dönem bedelli askerler yemin etti. - BURSA
bedelli, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Depremzedelerin konaklaması için stada çadırlar kuruldu
Dün Serdar Ortaç'la boşanan Chloe Loughnan, sabaha karşı hastanelik oldu Bakan Albayrak: 17 yıllık AK Parti iktidarlarında ilk kez cari fazla verdik Anne ve babasını siyanürle öldüren genç: Siyanürü kırmızı gözlü şahıs istedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 14:37:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bedelli askerler yemin etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]