Son Dakika Haberleri: Bedelli askerler yemin etti
Son Dakika Genel Bedelli askerler yemin etti

Bedelli askerler yemin etti

54 dakika önce

Bedelli askerler yemin etti Türkiye'nin dört bir yanından gelen aileler, evlatlarının yemin törenini izledi Erzurum 9 .Kolordu komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan 450 bedelli asker için yemin töreni düzenlendiERZURUM - Erzurum 9 .

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Bedelli askerler yemin etti

Türkiye'nin dört bir yanından gelen aileler, evlatlarının yemin törenini izledi

Erzurum 9 .Kolordu komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan 450 bedelli asker için yemin töreni düzenlendi

ERZURUM - Erzurum 9 .Kolordu komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan 450 bedelli asker için yemin töreni düzenlendi.

Kolordu komutanlığında düzenlenen yemin töreni, Bando Takımının gösterisinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Silahlar ve Türk bayraklarının bulunduğu masaların etrafında sıralanan askerler, Türk bayrağı ile silah üzerine el basarak yemin etti.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen aileler, evlatlarının yemin törenini izledi.

30. dönem bedelli erlerin eğitiminde ve idari faaliyetlerinde başarı gösteren eğiticiler, eğitim faaliyeti içerisinde ilk katılan ve başarı gösteren erler ile ant içen erlerin aile fertlerinden daha önce aynı kışlada askerlik görevini ifa edenlere belge ve ödüllerini, 9. Kolordu Komutanı adına Kurmay Baş Tank Albay Osman Ertunç, Merkez Komutanı Albay Erbil Işın verdi.

Türkiye, bedelli, Genel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:34 Kaynak: İHA
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