Son Dakika Haberleri: Bedelli Askerlere "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" Semineri

Bedelli Askerlere "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" Semineri

1 saat önce

Elazığ'da bedelli askerlere "kadına yönelik şiddetle mücadele" semineri düzenlendi.

Bedelli Askerlere
Elazığ'da bedelli askerlere "kadına yönelik şiddetle mücadele" semineri düzenlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı işbirliği ile bedelli askerlere 21 günlük temel askerlik eğitimi kapsamında Elazığ 8. Kolordu Komutanlığında bedelli askerlik yapan er ve erbaşlara yönelik "kadına yönelik şiddetle mücadele" konusunda seminer verildi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, burada yaptığı açıklamada, Milli Savunma Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında kadına yönelik şiddetin engellenmesi kapsamında bedelli askerlere seminer verdiklerini söyledi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalık yaratmaya çalıştıklarını aktaran Kenç, kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu belirtti.

8. Kolordu Komutanlığı bünyesinde iki seans şeklinde 800 askere kadına yönelik şiddet konusunda seminer verildiğini kaydeden Kenç, seminerlerin devam edeceğini aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:47 Kaynak: AA

Elazığ, bedelli, Güncel
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