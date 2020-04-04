Bedelli askerliği tamamlayanlar terhis belgesiyle İstanbul'dan ayrılabilecek - Son Dakika

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Bedelli askerliği tamamlayanlar terhis belgesiyle İstanbul'dan ayrılabilecek
10 dakika önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bedelli askerlikten terhis olacakların kentten ayrılmalarında kısıtlama yapılmadığını, bunun için terhis belgesisinin yeterli olduğunu bildirdi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bedelli askerlikten terhis olacakların kentten ayrılmalarında kısıtlama yapılmadığını, bunun için terhis belgesisinin yeterli olduğunu bildirdi.
Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bedelli askerlikten terhis olacakların İstanbul'dan ayrılmalarında kısıtlama yoktur. Terhis belgesi yeterlidir. Terhis olacak askeri almak için özel araç ile gelecek 1 kişinin, oturduğu ilden 'Seyahat İzin Belgesi' alması şartıyla İstanbul'a giriş ve çıkışına izin verilecektir." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 02:40 Kaynak: AA
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