Bedelli askerlik 33 bin TL, dövizle askerlik 5 bin 442 euro oldu
1 saat önce
Bedelli askerlik 2019 yılı bedeli 33 bin 230 TL, dövizle askerlik ücreti 5 bin 442 euro olarak belirlendi
Bedelli askerlik 2019 yılı bedeli 33 bin 230 TL, dövizle askerlik ücreti 5 bin 442 euro olarak belirlendi.
Bedelli askerlik hizmetinden yararlanacak yükümlülerin başvuruları 16 Temmuz'da alınmaya başlanacak, kura işlemi 2020 Ocak ayında yapılacak ve duyurulacak.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:22
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