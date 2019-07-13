Son Dakika Haberleri: Bedelli askerlik 33 bin TL, dövizle askerlik 5 bin 442 euro oldu
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Bedelli askerlik 33 bin TL, dövizle askerlik 5 bin 442 euro oldu

1 saat önce

Bedelli askerlik 2019 yılı bedeli 33 bin 230 TL, dövizle askerlik ücreti 5 bin 442 euro olarak belirlendi

Bedelli askerlik 33 bin TL, dövizle askerlik 5 bin 442 euro oldu, System.String[]
Bedelli askerlik 2019 yılı bedeli 33 bin 230 TL, dövizle askerlik ücreti 5 bin 442 euro olarak belirlendi.

Bedelli askerlik hizmetinden yararlanacak yükümlülerin başvuruları 16 Temmuz'da alınmaya başlanacak, kura işlemi 2020 Ocak ayında yapılacak ve duyurulacak.
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bedelli, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:22 
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