Bedelli Askerlik, Askeri Malzeme Satan Mağazalara Hareketlilik Getirdi

Bedelli askerlik yasası, askeri malzeme satan mağazalara hareketlilik getirdi.

Bedelli askerlik yasası, askeri malzeme satan mağazalara hareketlilik getirdi. 100 TL ile 300 TL arasında hazırlanan asker çantası sayesinde işlerinde yüzde 50 artış sağlayan esnaf, bedelli askerlik sayesinde kepenk kapatmanın kıyısından döndüklerini söyledi.



Bedelli askerlik yasasının yürürlüğe girmesinin ardından asker adayları, askeri malzeme satan mağazaların yolunu tuttu. Tıraş takımlarından çoraba, iç çamaşırından çantaya bir askerin ihtiyaç duyabileceği her türlü ürünün satıldığı mağazalarda bugünlerde hareketlilik yaşanıyor.



Asker adaylarının gösterdiği yoğun ilgi nedeniyle Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde hizmet veren iki mağaza kepenk kapatmanın eşiğinden döndü. 20 yıla yakın süredir askeri malzeme üzerine hizmet verdiğini belirten Fuat Balkaya, bedelli askerlik yasası sayesinde sektörde hareketlilik yaşadıklarını anlattı. Piyasa koşulları ve askerlik hizmetinin büyük oranda profesyonelliğe dönüştürülmesi nedeniyle işlerinin büyük oranda azaldığını belirten Balkaya, 'Şu anda sektör bedelli askerler sayesinde yüzde 50 oranında hareketlendi. Bedelli askerlik olmasaydı dükkanları kapatma noktasına gelmiştik. Normal zamanlarda avcılara ve dağıtıma gelen askerlere hizmet verirdik ama onlar bedelli askerler kadar etkili değildi dedi.



'BEDELLİ ASKERLER ÇAMAŞIR YIKAMAK İSTEMİYOR'



Bedelli askerlik için alışverişe gelenlere ilk olarak tıraş ve temizlik malzemesi tavsiye ettiğini belirten Balkaya, bedelli askerlerin ise direkt iç çamaşırı sorduğunu söyledi. Bedelli askerlerin en çok iç çamaşırı satın aldığını ifade eden Balkaya, 'Soğuk yere gidenlere termal ürünleri ve kazakları veriyoruz. Ancak en çok iç çamaşırı soruyorlar. Sanırım yıkama olanakları kısıtlı olduğu ve yıkamak istemedikleri için iç çamaşırını çok sayıda alıyorlar diye konuştu.



Askeri malzemeler üzerine 10 yıldır mağaza işleten Necip Tonuç da işlerindeki artışı bedelli askerlerin gösterdiği yoğun ilgiye bağladı. Sadece kendilerine değil diğer sektörden esnaf arkadaşlarıyla konuştuğunda dolaylı olarak onlara da etki ettiğini gördüğünü belirten Tonuç, 'Bedelli askerlikten önce işlerimiz iyi gitmiyordu. Sektör olarak yüzde 50'nin üzerinde arttı. Bir asker geldiğinde ortalama 100 TL ile 300 TL arasında alışveriş yapıyor. Bazı asker adayları 'Kullanırım, yıkamadan atarım' diyor. Onların alışverişleri biraz daha yüksek miktarda tutuyor dedi.



BEDELLİ ASKER ÇANTASI



Bedelli askerlik yasasından faydalanmak isteyen bir asker adayı görev yapacağı bölge ve kışlaya göre çantasını hazırlıyor. İklim koşullarının ilk sırada yer aldığı birçok faktörü değerlendiren asker adayları için termal içlik, pijama, eşofman ve kazak satın alınması tercihe bırakılırken, iç çamaşırı, çorap, havlu, boyun cüzdanı, tıraş takımı, temizlik ürünleri ve bot tabanlığı zorunlu ihtiyaç listesi olarak belirleniyor. Asker adaylarının satın alacağı sayıya bağlı olarak değişmekle birlikte zorunlu tüm parçalardan birer adet alınması koşuluyla kalitesine göre 100 TL ile 300 TL arasında çanta hazırlanabiliyor.

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