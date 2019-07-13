Son Dakika Haberleri: Bedelli askerlik başvuru ve kura tarihleri açıklandı
Son Dakika Ekonomi Haber

Bedelli askerlik başvuru ve kura tarihleri açıklandı

3 saat önce

Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin başvuruları 16 Temmuz'da alınmaya başlanacak, kura işlemi 2020 ocak ayında yapılacak.

Bedelli askerlik başvuru ve kura tarihleri açıklandı, System.String[]
Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin başvuruları 16 Temmuz'da alınmaya başlanacak, kura işlemi 2020 ocak ayında yapılacak.
bedelli, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 12:57 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Behzat Ç.'nin fragmanında dikkat çeken Melih Gökçek detayı: O bile gitti! Bakan müjdeyi verdi! 15 Temmuz'da Marmaray ücretsiz olacak 2019 yılı bedelli ve dövizli askerlik ücretleri belli oldu Rusya, içinde meyve sineği bulunan 20 ton nektarini Türkiye'ye iade etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.7.2019 16:36:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bedelli askerlik başvuru ve kura tarihleri açıklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]