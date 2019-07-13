Bedelli askerlik başvuru ve kura tarihleri açıklandı
3 saat önce
Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin başvuruları 16 Temmuz'da alınmaya başlanacak, kura işlemi 2020 ocak ayında yapılacak.
Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin başvuruları 16 Temmuz'da alınmaya başlanacak, kura işlemi 2020 ocak ayında yapılacak.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 12:57
Behzat Ç.'nin fragmanında dikkat çeken Melih Gökçek detayı: O bile gitti! Bakan müjdeyi verdi! 15 Temmuz'da Marmaray ücretsiz olacak 2019 yılı bedelli ve dövizli askerlik ücretleri belli oldu Rusya, içinde meyve sineği bulunan 20 ton nektarini Türkiye'ye iade etti