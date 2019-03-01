Son Dakika Haberleri: Bedelli Askerlik Celp Tarihlerinde Değişiklik

Bedelli Askerlik Celp Tarihlerinde Değişiklik

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlikte 16. ve 19. celp sevk tarihlerinin değiştiğini açıkladı.

Bedelli Askerlik Celp Tarihlerinde Değişiklik, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlikte 16. ve 19. celp sevk tarihlerinin değiştiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, 16. dönemde temel askerlik eğitimi alacakların 30 Mart olan sevk tarihlerinin 3 Nisan, 19. dönem için ise 20 Nisan olan sevk tarihlerinin 22 Nisan olarak güncellendiği bildirildi.

(İlker Turak/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:01 Kaynak: İHA

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