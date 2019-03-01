Bedelli Askerlik Celp Tarihlerinde Değişiklik

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlikte 16. ve 19. celp sevk tarihlerinin değiştiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlikte 16. ve 19. celp sevk tarihlerinin değiştiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, 16. dönemde temel askerlik eğitimi alacakların 30 Mart olan sevk tarihlerinin 3 Nisan, 19. dönem için ise 20 Nisan olan sevk tarihlerinin 22 Nisan olarak güncellendiği bildirildi.



(İlker Turak/İHA)

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