Bedelli askerlik celp ve sevk işlemleri ertelendi - Son Dakika
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Bedelli askerlik celp ve sevk işlemleri ertelendi

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, 2020 yılında bedelli askerlik hizmeti yapacak yükümlülerin celp ve sevk işlemlerinin ileri bir tarihe kadar ertelendiğini duyurdu.

Bedelli askerlik celp ve sevk işlemleri ertelendi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, 2020 yılında bedelli askerlik hizmeti yapacak yükümlülerin celp ve sevk işlemlerinin ileri bir tarihe kadar ertelendiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "2020 yılında bedelli askerlik hizmeti yapacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleri ileride belirlenecek bir tarihe kadar ertelenmiştir. Konuyla ilgili hususlar Milli Savunma Bakanlığınca duyurulacaktır. Yedek Subay ve yedek Astsubay aday adayları ile altı aylık hizmete tabi Erbaş ve erlerin işlemleri mevcut plan çerçevesinde yürütülmeye devam edilecektir. Bu duyuru 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 27'inci maddesi gereğince yükümlülere tebliğ mahiyetindedir" denildi.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:05 Kaynak: İHA
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