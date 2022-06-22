Bedelli askerlik düzenlemesi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi - Son Dakika
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Bedelli askerlik düzenlemesi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi

22.06.2022 20:52
Bedelli askerlik düzenlemesi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi

Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi.

Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi.

Bedelli askerlik düzenlemesi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi. Kabul edilen teklife göre, firar ve izi tecavüzü gibi hakkında inceleme yapılarının bulunmaması nedeniyle ifade almayı imkansız hale getiren zorunlu hallerde ilgilinin ifadesi alınmayacak.

Yükümlü erbaş ve erlerden askeri araçları kullanmakla görevlendirilenler araç kazası nedeniyle harp malzemesine zarar vermek suçundan kast veya ağır kusur nedeniyle mahkum olmaları durumu haricinde araç kullanım nedeniyle meydana gelen zararı tazminle sorumlu olmayacaklar.

Astsubaylıktan çavuşluğa nasbedilenler, başlangıç kademelerine bir kademe ilave edilerek dokuzuncu derecenin ikinci kademesinden göreve başlayacaklar.

Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında çalışan kamu görevlileri ile Asker alma Kanunu kapsamında askerlik hizmetini yerine getiren yedek subaylar ve yedek astsubaylar ile erbaş ve erleri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların çözümünde bölge idare mahkemelerinin bulunduğu Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Adana ve Erzurum İdare mahkemeleri yetkili olacak.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

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Kaynak: İHA

Askeri Ceza Kanunu, Güncel, Son Dakika

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