Son Dakika Haberleri: Bedelli askerlik sürekli oluyor, askerlik hizmeti 6 aya iniyor: Yeni kanun teklifinde neler var?

Bedelli askerlik sürekli oluyor, askerlik hizmeti 6 aya iniyor: Yeni kanun teklifinde neler var?

7 saat önce

Askerlik sistemi ile ilgili yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Bedelli askerliğin sürekli hale getirilip askerlik süresini 6 aya indiren kanun teklifinin ayrıntıları neler?

Bedelli askerlik sürekli oluyor, askerlik hizmeti 6 aya iniyor: Yeni kanun teklifinde neler var?, System.String[]
Askerlik sistemi ile ilgili yeni düzenlemeleri içeren Askeralma Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu.

AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan teklifin gerekçesinde, teklifle askerlik yükümlülüğünün iş hayatını bölen, aile kurulmasını engelleyen veya geciktiren, iş verimini ortadan kaldıran, işsizlik süresini uzatan ve iş bulmayı zorlaştıran bir süreç olmaktan çıkarılarak bir yandan sayılan süreçleri hızlandırıp ekonomiye ciddi katkılar getirilmesi, diğer yandan sisteme dahil olan yetenekli personelin sistem içinde kalması ve Türk Silahlı Kuvvetlerine profesyonel katkı sağlamasının amaçlandığı kaydedildi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 10:53 
AK Parti, Türkiye, Dünya
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