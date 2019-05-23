Bedelli askerlik sürekli oluyor, askerlik hizmeti 6 aya iniyor: Yeni kanun teklifinde neler var?
7 saat önce
Askerlik sistemi ile ilgili yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Bedelli askerliğin sürekli hale getirilip askerlik süresini 6 aya indiren kanun teklifinin ayrıntıları neler?
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 10:53
Askerlik sistemi ile ilgili yeni düzenlemeleri içeren Askeralma Kanun Teklifi, Türkiye
Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. AK Parti
milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan teklifin gerekçesinde, teklifle askerlik yükümlülüğünün iş hayatını bölen, aile kurulmasını engelleyen veya geciktiren, iş verimini ortadan kaldıran, işsizlik süresini uzatan ve iş bulmayı zorlaştıran bir süreç olmaktan çıkarılarak bir yandan sayılan süreçleri hızlandırıp ekonomiye ciddi katkılar getirilmesi, diğer yandan sisteme dahil olan yetenekli personelin sistem içinde kalması ve Türk Silahlı Kuvvetlerine profesyonel katkı sağlamasının amaçlandığı kaydedildi.
YSK'nin Gerekçeli Kararı Meclis'te Gerginliğe Neden Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Domagoj Vida'dan 3 Çocuk Yapmasını İstedi!
AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: YSK Kararı Bizi Teyit Etmiştir, Onaylamıştır
Yeni Askerlik Sistemi Teklifi Milli Savunma Komisyonunda Kabul Edildi