Bedelli askerlik yerleri belli oldu - Son Dakika

Bedelli askerlik yerleri belli oldu
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Ocak, Şubat ve Mart ayı yedek subay, astsubay, erler ile bedelli askerlik yapacak yükümlülerin askerlik yapacakları yerler belli oldu.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:03 Kaynak: İHA
Ocak, Şubat ve Mart ayı yedek subay, astsubay, erler ile bedelli askerlik yapacak yükümlülerin askerlik yapacakları yerler belli oldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ocak/Şubat/Mart 2020'de silah altına alınacak yedek subay/astsubay, erler ile 2020'de bedelli askerlik yapacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları bugünden itibaren e-Devlet ve Askerlik Şubesi Başkanlıklarından öğrenilebilecektir" denildi. - ANKARA
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