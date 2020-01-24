Bedelli askerlik yerleri belli oldu - Son Dakika
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Bedelli askerlik yerleri belli oldu

6 saat önce

Ocak, Şubat ve Mart ayı yedek subay, astsubay, erler ile bedelli askerlik yapacak yükümlülerin askerlik yapacakları yerler belli oldu.

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Ocak, Şubat ve Mart ayı yedek subay, astsubay, erler ile bedelli askerlik yapacak yükümlülerin askerlik yapacakları yerler belli oldu.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ocak/Şubat/Mart 2020'de silah altına alınacak yedek subay/astsubay, erler ile 2020'de bedelli askerlik yapacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları bugünden itibaren e-Devlet ve Askerlik Şubesi Başkanlıklarından öğrenilebilecektir" denildi. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:03 Kaynak: İHA
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