Bedelli askerlik yerleri belli oldu - Son Dakika

Ocak, Şubat ve Mart ayı yedek subay, astsubay, erler ile bedelli askerlik yapacak yükümlülerin askerlik yapacakları yerler belli oldu.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ocak/Şubat/Mart 2020'de silah altına alınacak yedek subay/astsubay, erler ile 2020'de bedelli askerlik yapacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları bugünden itibaren e-Devlet ve Askerlik Şubesi Başkanlıklarından öğrenilebilecektir" denildi. - ANKARA