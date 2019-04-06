Son Dakika Haberleri: Bedelli Askerlik Yolunda Kaza: 2 Ölü, 2 Yaralı (2)- Yeniden

Bedelli Askerlik Yolunda Kaza: 2 Ölü, 2 Yaralı (2)- Yeniden

1 saat önce

CENAZELER ADANA'DA TOPRAĞA VERİLECEKManisa'nın Şehzadeler ilçesinde park halindeki kamyona arkadan çarpan otomobilde ölen Furkan Baykan ve İbrahim Tüfekli'nin cenazeleri, yakınları tarafından Manisa Şehir Hastanesi'nin morgundan alındı.

Bedelli Askerlik Yolunda Kaza: 2 Ölü, 2 Yaralı (2)- Yeniden, System.String[]
CENAZELER ADANA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde park halindeki kamyona arkadan çarpan otomobilde ölen Furkan Baykan ve İbrahim Tüfekli'nin cenazeleri, yakınları tarafından Manisa Şehir Hastanesi'nin morgundan alındı. Baykan ve Tüfekli'nin cenazelerinin İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan memleketleri Adana'ya götürüleceği ve burada toprağa verileceği belirtildi.

Cemil SEVAL/MANİSA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:27 Kaynak: DHA

Manisa, Baykan, Adana, Güncel
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