Bedelli Askerlik Yolunda Kaza: 2 Ölü, 2 Yaralı (2)- Yeniden

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CENAZELER ADANA'DA TOPRAĞA VERİLECEKManisa'nın Şehzadeler ilçesinde park halindeki kamyona arkadan çarpan otomobilde ölen Furkan Baykan ve İbrahim Tüfekli'nin cenazeleri, yakınları tarafından Manisa Şehir Hastanesi'nin morgundan alındı.
CENAZELER ADANA'DA TOPRAĞA VERİLECEK Manisa
'nın Şehzadeler
ilçesinde park halindeki kamyona arkadan çarpan otomobilde ölen Furkan Baykan
ve İbrahim Tüfekli'nin cenazeleri, yakınları tarafından Manisa Şehir Hastanesi
'nin morgundan alındı. Baykan ve Tüfekli'nin cenazelerinin İzmir Adnan Menderes Havalimanı
'ndan memleketleri Adana
'ya götürüleceği ve burada toprağa verileceği belirtildi.
Cemil SEVAL/MANİSA,
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:27 Kaynak: DHA
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