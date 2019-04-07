Bedelli Askerlik Yolundaki Kazada Ölen Orhun, Toprağa Verildi

MANİSA'nın Şehzadeler
ilçesinde, bedelli
askerlik için birliklerine teslim olmaya giderken geçirdikleri kazada İbrahim Tüfekli (27) ile birlikte yaşamını yitiren Orhun Furkan Baykan
(31), memleketi Adana
'nın Kozan
ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Kaza, dün saat 06.00 sıralarında, Manisa
'nın Şehzadeler ilçesi Yeniköy Mahallesi
'nde meydana geldi. Akhisar
'dan İzmir
yönüne giden Enis Karadağ
(29) yönetimindeki 34 HL 4829 plakalı otomobil, yolun sağ tarafında park halinde bulunan 45 KA 799 plakalı kamyona arkadan çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, bedelli askerlik için birliklerine teslim olmaya giden İbrahim Tüfekli ve Orhun Furkan Baykan yaşamını yitirirken, aynı araçtaki yakınları sürücü Enis Karadağ(29) ile Gamze Tercan
(31) ağır yaralandı. Kazada yaralananlar Manisa Şehir Hastanesi
'ne kaldırılırken, yaşamını yitirenlerin cenazeleri Adana'nın Kozan ilçesine getirildi.
Yaşamını yitirenlerden Orhun Furkan Baykan'ın cenazesi helallik alınması için ilçeye bağlı Mahmutlu Mahallesi Kadirli
Caddesi baba evi önüne getirildi. Burada babası Musa Baykan, oğlunun cenazesini asker selamı vererek karşılarken annesi Fatma Baykan ile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Orhun Furkan Baykan'ın cenazesi daha sonra gözyaşları içinde Kozan Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yaşamını yitirenlerden İbrahim Tüfekli'nin ise yarın Kozan ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
- Adana