Son Dakika Haberleri: Bedelli Askerlik Yolundaki Kazada Ölen Orhun, Toprağa Verildi (2)

Bedelli Askerlik Yolundaki Kazada Ölen Orhun, Toprağa Verildi (2)

30 dakika önce

ASKERİ TÖRENLE UĞURLANDIAdana'dan bedelli askerlik için birliğine teslim olmaya giderken Manisa'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Orhun Furkan Baykan için Kozan Asri Mezarlığı'nda askeri tören düzenlendi.

Bedelli Askerlik Yolundaki Kazada Ölen Orhun, Toprağa Verildi (2), System.String[]
ASKERİ TÖRENLE UĞURLANDI

Adana'dan bedelli askerlik için birliğine teslim olmaya giderken Manisa'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Orhun Furkan Baykan için Kozan Asri Mezarlığı'nda askeri tören düzenlendi. Baykan, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:22 Kaynak: DHA

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