Son Dakika Haberleri: Bedelli Askerlik Yolundaki Kazada Ölen Orhun, Toprağa Verildi (2)

Bedelli Askerlik Yolundaki Kazada Ölen Orhun, Toprağa Verildi (2)

1 saat önce

ASKERİ TÖRENLE UĞURLANDIAdana'dan bedelli askerlik için birliğine teslim olmaya giderken Manisa'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Orhun Furkan Baykan için Kozan Asri Mezarlığı'nda askeri tören düzenlendi.

Bedelli Askerlik Yolundaki Kazada Ölen Orhun, Toprağa Verildi (2), System.String[]
ASKERİ TÖRENLE UĞURLANDI

Adana'dan bedelli askerlik için birliğine teslim olmaya giderken Manisa'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Orhun Furkan Baykan için Kozan Asri Mezarlığı'nda askeri tören düzenlendi. Baykan, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:35 Kaynak: DHA

Manisa, Baykan, bedelli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! AK Parti, İstanbul'daki Son Durumu Paylaştı: Aradaki Fark 16 Bin 442 AK Parti, 38 İlçede Tüm Oyların Sayılması İçin Başvuracak AK Partili Belediye Başkanının Oğlundan Skandal Paylaşım: Bundan Sonra Böyle Parktaki Filin Ezerek Öldürdüğü Gergedan Avcısını Aslanlar Yedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 17:08:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bedelli Askerlik Yolundaki Kazada Ölen Orhun, Toprağa Verildi (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]