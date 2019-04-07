Bedelli Askerlik Yolundaki Kazada Ölen Orhun, Toprağa Verildi (2)
1 saat önce
ASKERİ TÖRENLE UĞURLANDIAdana'dan bedelli askerlik için birliğine teslim olmaya giderken Manisa'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Orhun Furkan Baykan için Kozan Asri Mezarlığı'nda askeri tören düzenlendi.
ASKERİ TÖRENLE UĞURLANDI Adana
'dan bedelli
askerlik için birliğine teslim olmaya giderken Manisa
'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Orhun Furkan Baykan
için Kozan
Asri Mezarlığı'nda askeri tören düzenlendi. Baykan, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:35 Kaynak: DHA
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