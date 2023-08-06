Bedelli Askerlik Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı - Son Dakika
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Bedelli Askerlik Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı

06.08.2023 10:49

Bedelli Askerlik konusunda yapılan düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin detayların işlendiği yeni yönetmelik maddeleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Duyurulan değişikliğe göre, bedelli askerlik hakkını elde edip bu imkandan yararlanmayan kişilere yeni hak tanınmayacak. Yapılan düzenlemelere göre, bedelli askerliğe müracaat edenlerin iki ay içinde belirlenen tutarı ödemeleri gerekmektedir.

Bedelli Askerlik konusunda yapılan düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin detayların işlendiği yeni yönetmelik maddeleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Duyurulan değişikliğe göre, bedelli askerlik hakkını elde edip bu imkandan yararlanmayan kişilere yeni hak tanınmayacak.

İKİ AY İÇİNDE BELİRLENEN TUTARI ÖDEMEK ŞART

Yapılan düzenlemeler özetle şöyle; "Askerlik çağına girmiş yükümlülerden fiilî askerlik hizmetine başlamamış, askerliği elverişlidir raporu almış, daha önce kura veya sınıflandırma işlemine müteakip bu haktan vazgeçmemiş olmak şartıyla askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde kanunda belirlenen tutarı peşin ödeyenler bu haktan yararlanabilecek.

BAKAYALARIN BAŞVURULARI SADECE ŞUBELERDEN ALINACAK

Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olmayanlar e-devlet veya askerlik şubeleri üzerinden başvuru yapabilecek. Kaçak, saklı ve bakayaların ise başvuruları sadece askerlik şubelerinden alınacak. Kura sonucunda bedelli askerliğe seçilmeyenler, iki aylık süre içinde ödeme yapmayanlar ile kura veya sınıflandırma öncesi vazgeçenler müracaat şartlarını sağlamaları halinde bedelli askerliğe yeniden müracaat edebilecek. Her başvuruda kanuna göre yeniden hesaplanan bedel miktarı peşin olarak ödenecek, ödenecek bedel tutarı önceki ödemelerinden mahsup edilemeyecek. Kura veya sınıflandırma işlemini müteakip bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de bu haktan vazgeçenlere yeni bir müracaat hakkı verilmeyecek.

KONTENJANLAR 31 ARALIK'A KADAR BAKANLIĞA BİLDİRİLECEK

Askerî öğrenci, muvazzaf/sözleşmeli subay/astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş/er ile bunların adayı iken ayrılanlar, önceki safahatında fiili askerlik hizmetine başlamamış olmak şartıyla, istekleri halinde bedelli askerlik hizmeti kapsamından yararlanabilecek. Bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısı Genelkurmay Başkanlığı ile koordine edilerek Bakanlıkça tespit edilecek. Bunların temel askerlik hizmetini yapacakları birlikler ile bu birliklerin kontenjanları Genelkurmay Başkanlığınca 31 Aralık tarihine kadar Bakanlığa bildirilecek. Bedelliden yararlanma hakkı elde edenler, tabi oldukları celp ve sevkte silahaltına alınmamış olmaları şartıyla emsallerinin terhise hak kazanacakları tarihe kadar askerlik şubesine başvurmaları halinde bedelli askerlikten vazgeçebilecekler. Bunların işlemleri bedelli askerlik müracaatından önceki durumlarına göre yürütülecek.

TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKAN VEYA ÇIKARILAN...

Temel askerlik eğitimini tamamlamadan Türk vatandaşlığından çıkan veya çıkarılan yükümlülere, tekrar Türk vatandaşlığını kazandıklarında bedelli askerlikten yararlanabilmeleri için yeni bir hak verilmeyecek. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında sınıflandırılanlardan; sevke tabi olduğu celp dönemindeki emsallerinin terhise hak kazanacağı tarihe kadar, sevk belgesini almayanlar ile sevk belgesini aldıkları halde birliklerine katılmayanlar, temel askerlik eğitimine katıldıkları halde firar ve hava değişimi/izin tecavüzü suçlarını işleyenler, hak sahibi olmadıkları halde bedelli askerlik hizmetinden yararlandığı tespit edilenler, bedelli askerlik kapsamından çıkarılacak."

Bedelli askerlik yönetmeliğindeki değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı
Mesut Şahin
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Güncel
YORUMLAR (2)
  • Süleyman Kumru: Devlet nasil para toplayacagini iyj biliyor Cevap Yaz 27 2 Yayından Kaldır
  • Sami Göksu: Askere gitmek istemeyenlerinde işine geliyor malisef verende isteyende bu durumdan ziyadesiyle memnun 12 1 Yayından Kaldır
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