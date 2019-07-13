Bedellide kura tarihi belli oldu
3 saat önce
MSB: "Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin başvuruları 16 Temmuz'da alınmaya başlanacak, kura işlemi 2020 Ocak ayında yapılacak"(İHA)
MSB: "Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin başvuruları 16 Temmuz'da alınmaya başlanacak, kura işlemi 2020 Ocak ayında yapılacak" Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 01:15 Kaynak: İHA
(İHA)
Behzat Ç.'nin fragmanında dikkat çeken Melih Gökçek detayı: O bile gitti! Bakan müjdeyi verdi! 15 Temmuz'da Marmaray ücretsiz olacak 2019 yılı bedelli ve dövizli askerlik ücretleri belli oldu ANAR'dan "yeni parti" açıklaması: Seçmenin yüzde 50'si parti değiştirme potansiyeline sahip