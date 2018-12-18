Beden Aklınızı Kullanarak Kilo Verin !

Dr. Fevzi Özgönül konu hakkında bilgiler verdi.

İşte size uygulaması çok kolay ve sonuçlarını da çabucak görmeye başlayacağınız bir küçülmeyöntemi. 'Beden Aklıyla Zayıfla'

Diyet ve zayıflama konusu neredeyse hepimizin gündeminde… Ama kilo sorununu bir türlü çözemiyoruz. Kilo probleminden kurtulmaya çalıştıkça sanki daha çok kilo alıyoruz! Peki, asıl sorunun yediklerimiz değil, sindiremediklerimiz olduğunu hiç düşündünüz mü? Bedenin de bir aklı olabileceği ve onu tekrar çalıştırdığınızda kiloların kolaylıkla gideceği hiç aklınıza geldi mi?

Ona göre bize kilo aldıran fazladan yediklerimiz değil; atladığımız, yemediğimiz öğünler ve yediklerimiz içerisinde sindiremediğimiz bölümler!

"Beden aklıyla zayıfla" modeli klasik diyetler gibi değil.Öncelikle sizi diyet stresine sokmuyor! Doyuncaya kadar yiyebiliyorsunuz. Doyduktan sonra ara öğün stresi de yok, bir dahaki öğüne kadar 5-6 saat dinleniyorsunuz. Sindirim sisteminizin çalışmasına izin vermeyi öğreniyorsunuz ama bu arada acıkmıyorsunuz. Yemek yerken yediklerinizin sırasına dikkat etmeyi de öğreniyorsunuz. Mesela çorbayı yemekten önce değil, yemeğin sonunda içiyorsunuz. Sabah güne iyi bir kahvaltı ile başlıyorsunuz. Etli, proteinli, bakliyatlı, salatalı hazmı zor yemekleri, meyveleri öğlen yiyorsunuz. Güneş battıktan sonra salata gibi pişmemiş yiyecekler, meyve, kuruyemiş, et/etli yemek yemiyorsunuz. Akşam bir çorba ya da sebze yemeğini yine doyuncaya kadar yiyorsunuz.

Dr.Fevzi Özgönül'e göre 'Beden Aklı'nı harekete geçirmek için!

1. Kesinlikle kahvaltıyı atlamayın.

2. Kahvaltınızı mutlaka evde yapın. Evde yapılan kahvaltı daha bereketlidir. En önemlisi, işe gidene kadar yaptığınız hareketler onun sindirimine yardımcı olur. İş yerinde kahvaltı gecikebilir, atlanabilir veya kahvaltı sonrası hareket imkânı olmadığı için öğlen saatine acıkmamış olabilirsiniz.

3. Normalin dışında bir vakitte açlık hissettiğinizde 10-12 saat önce ne yaptığınıza bakın (ya öğlen iyi yememişsinizdir ya da aralarda bir şeyler atıştırmışsınızdır.)

4. Çantanızda çerez taşıyın ama sadece öğünlerde yiyin, arada asla yemeyin. Ara öğün yenmeyecek.

5. Lütfen, öğlen yemeğini atlamayın, en önemli öğün öğlen yemeğidir. Bu saatlerde yediğiniz et, sebze ve yağlar gece hormon üretimi ile birlikte bedeninizin yapılanmasında kullanılacaktır.

6. Öğlen yemeğinde tam doymaya özen gösterin ama lütfen akşam acıkmayayım mantığı ile değil, vücudum ne istiyor ve ne kadar istiyor mantığı ile yiyin.

7. Özellikle gece meyve ve salata yemeyin. Çiğ sebze ve çiğ meyve hazmı en zor olan yiyeceklerdir. Gece uykunuzda sizi rahatsız eder ve kaliteli uyuyamadığınız için gece hormon üretip sizi küçültemez. Sabah yorgun ve tok kalkarsınız.

8. Bir gün tatlı yemekle bir şey olmaz. Yeter ki o tatlıyı yedim diye normal yemeğinizi azaltmayın ve ertesi gün kaliteli beslenin.

9. Kilo verip vermediğinizi kontrol etmek için kesinlikle her gün tartılmayın.(Kilo vermekten ziyade küçüleceksiniz)

10. İyi yolda olduğunuzu anlamanın en kolay yolu, ne hissettiğinize odaklanmaktır.