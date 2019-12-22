Beden dersleri havuzda yapılıyor, yüzme bilmeyen öğrenci kalmıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Beden dersleri havuzda yapılıyor, yüzme bilmeyen öğrenci kalmıyor - Son Dakika Spor

Beden dersleri havuzda yapılıyor, yüzme bilmeyen öğrenci kalmıyor

6 saat önce

"Yüzme bilmeyen kalmasın" projesi kapsamında ilkokul öğrencileri belirli periyotlarla beden derslerini havuzda yapıyor, hem beden dersleri eğlenceli hale geliyor hem de yüzme bilmeyen öğrenci kalmıyor.

Beden dersleri havuzda yapılıyor, yüzme bilmeyen öğrenci kalmıyor, System.String[]

"Yüzme bilmeyen kalmasın" projesi kapsamında ilkokul öğrencileri belirli periyotlarla beden derslerini havuzda yapıyor, hem beden dersleri eğlenceli hale geliyor hem de yüzme bilmeyen öğrenci kalmıyor.


"Yüzme bilmeyen kalmasın" projesi Amasya'da başarıyla devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde başlatılan Yüzme bilmeyen kalmasın projesiyle Amasya'da binlerce öğrenciye yüzme öğretiliyor. Bu proje ile öğrencilerin tamamına, hem vücut gelişimi, hem de psikolojik olarak insan sağlığına onlarca faydası bulunan yüzme sporu öğretilerek sağlıklı bir nesil yetiştirilmesi hedefleniyor.


Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürü Kadir Kılıç, "Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle 81 ilde devam eden Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Yüzme Havuzunda ilkokul öğrencilerine yüzme öğretiliyor. Belirli periyotlar halinde bir ay boyunca beden derslerinde havuza getirilen öğrenciler, burada uzman antrenörler eşliğinde hem beden derslerini bu havuzda işliyor hem de yüzme öğreniyor. Cumhurbaşkanlığı İkinci 100 Günlük Eylem Planı kapsamında başlatılan projeyle, eylem planının sonuna kadar Amasya'daki bütün çocukların kademeli olarak yüzme öğretilmesi hedefliyoruz. 2019-2020 eğitim öğretim döneminde 8 bin gencimizin yüzme öğrenmesini planlanıyoruz" diye konuştu. - AMASYA

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 06:23 Kaynak: İHA
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