Beden dili uzmanı Erdoğan'ın İsrail, Yunanistan ve Almanya liderleriyle yaptığı görüşmeleri değerlendirdi - Son Dakika

Beden dili uzmanı Murat Ertan, beden dillerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile yaptığı görüşmenin sıcak geçtiğini belirtirken, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile yaptığı görüşmenin ise gergin geçtiğini ifade etti.

Beden dili uzmanı Murat Ertan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile yaptığı görüşmeleri beden dillerine bakarak yorumladı. Vücut dillerine göre görüşmeleri değerlendiren Ertan, gerçekleştirdiği analizler sonucunda Erdoğan'ın Herzog ve Miçotakis ile görüşmesinin sıcak bir havada geçtiğini ve samimi bir ortam oluştuğunu söylerken, Almanya Şansölyesi Scholz ile gerçekleştirilen görüşmenin gergin geçtiğini ifade etti.

"İKİ GÖRÜŞMENİN DAHA OLUMLU GEÇTİĞİ, SANKİ ALMANYA'DA BİRAZ DAHA MESAFELİ GİBİ ALGILIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Şansölyesi Scholz ile gerçekleştirdiği görüşmede vücut dillerinin gergin bir ortamı yansıttığını söyleyen Ertan, "Cumhurbaşkanı görüşmeler gerçekleştirdi. İsrail cumhurbaşkanı ile görüştü, ortamda hava çok sıcak geçti. Uzakdoğu ülkelerinde daha çok gördüğümüz üçüncü elle tokalaşma, sevgi, sempati, iyi niyet, hoşgörü mesajlarını çok fazla gördük. Hem dışarıda karşılayışında hem içeride otururken sürekli bu şekilde davranması, tokalaşması olumlu mesaj olarak değerlendiriliyor. Yunanistan ile uzun süredir mesafeli gibi görünürken sanki hiçbir şey olmamış gibi kaldığımız yerden devam ediyor gibi sıcak bir mesaj, sürekli iletişim içerisinde olmak, daha yakınlık mesajını görebiliyoruz. Ama Almanya Şansölyesi ile bacakları atışında da vurguladığımız gibi bir bacağın dışarı atılması sanki biraz mesafeli olmak mesajını veriyor beden dili açısından yorumladığımızda. Bir bütün olarak değerlendirdiğimizde beden dilini, konuşmaları, içeriği buna göre yorumlamak gerekiyor. Bizim değerlendirmemiz sadece beden dili. İki görüşmenin daha olumlu geçtiği, sanki Almanya'da biraz daha mesafeli gibi algılıyoruz" diye konuştu.

(Ömer Faruk Karataş - Yunus Özkan/ İHA)