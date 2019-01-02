Son Dakika Haberleri: Beden Eğitimi Dersinde Kayak Dersi Alıyorlar

Beden Eğitimi Dersinde Kayak Dersi Alıyorlar

52 dakika önce

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde öğrenciler beden eğitimi dersinde kayak eğitimi alıyor.

Beden Eğitimi Dersinde Kayak Dersi Alıyorlar, System.String[]
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde öğrenciler beden eğitimi dersinde kayak eğitimi alıyor.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde bin 600 metre yükseklikteki Ortayayla bölgesinde bulunan kayak merkezi sezonu açtı. Kaymakamlığın destekleriyle ilçedeki ilk ve orta dereceli okullarda beden eğitimi derslerinde öğrencilere kayak merkezinde kayak eğitimi veriliyor. Öğrencilere kayak eğitimi veren Ertuğrul Koç, Kaymakamlığın teşvik ve destekleri ile beden eğitimi derslerinde kayak dersi verdiklerini ifade ederek, "Geleceğe dair ışık saçacak öğrenciler burada kayak eğitimi alıyor. Kışın iklimin zorlukları çeken öğrenciler okullarının vasıtasıyla kayak eğitimi alıyorlar. Bu anlamda yetenekli birçok öğrencimiz var. Bu anlamda böyle bir organizasyonda bulunmaktan keyif alıyorum" dedi. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:59 Kaynak: İHA

Başçiftlik, Tokat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Deneme Sınavında Skandal Soru! Şişli ile Kadıköy'deki Çocukların Ezanı Duymadığı ve Ramazan'ı Hissetmedikleri İfade Edildi Son Dakika! YSK Duyurdu! Yerel Seçimlere 13 Siyasi Parti Katılacak

Poşet Kanununa Tüketicilerden Tepki: Madem Parayla Alıyoruz, Neden Marketlerin Reklamını Yapıyoruz? CHP Milletvekili Murat Emir: AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım'ın İstifa Etmemesi Anayasa İhlalidir, AYM'ye Gideceğiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 15:51:44. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beden Eğitimi Dersinde Kayak Dersi Alıyorlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]