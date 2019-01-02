Son Dakika Haberleri: Beden Eğitimi Dersinde Kayak Dersi Alıyorlar

Beden Eğitimi Dersinde Kayak Dersi Alıyorlar

1 saat önce

Beden eğitimi dersinde kayak dersi alıyorlarTOKAT - Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde öğrenciler beden eğitimi dersinde kayak eğitimi alıyor.

Beden eğitimi dersinde kayak dersi alıyorlar

TOKAT - Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde öğrenciler beden eğitimi dersinde kayak eğitimi alıyor.
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde bin 600 metre yükseklikteki Ortayayla bölgesinde bulunan kayak merkezi sezonu açtı. Kaymakamlığın destekleri ile ilçedeki ilk ve orta dereceli okullar da beden eğitimi derslerinde öğrencilere kayak merkezinde kayak eğitimi veriliyor. Öğrencilere kayak eğitimi veren Ertuğrul Koç, Kaymakamlığın teşvik ve destekleri ile beden eğitimi derslerinde kayak dersi verdiklerini ifade ederek "Geleceğe dair ışık saçacak öğrenciler burada kayak eğitimi alıyor. Kışın iklimin zorlukları çeken öğrenciler okullarının vasıtasıyla kayak eğitimi alıyorlar. Bu anlamda yetenekli birçok öğrencimiz var. Bu anlamda böyle bir organizasyonda bulunmaktan keyif alıyorum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:12 Kaynak: İHA

Tokat, Başçiftlik, Genel
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