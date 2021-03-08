İZMİR Beden eğitimi öğretmeni derste kalbine yenildi - Son Dakika

İZMİR Beden eğitimi öğretmeni derste kalbine yenildi
08.03.2021 15:16
Beden eğitimi öğretmeni derste kalbine yenildiİZMİR'in Konak ilçesinde beden eğitimi öğretmeni Özgür İken (42) yeni tayin olduğu okuldaki ilk gününde, ders sırasında kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti.
Beden eğitimi öğretmeni derste kalbine yenildi
İZMİR'in Konak ilçesinde beden eğitimi öğretmeni Özgür İken (42) yeni tayin olduğu okuldaki ilk gününde, ders sırasında kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti.
Karataş Anadolu Lisesi'ne yeni tayin olan beden eğitimi öğretmeni Özgür İken, okuldaki ilk gününde, ders sırasında fenalaştı. İken'in fenalaştığını gören meslektaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği belirlenen öğretmene müdahale etti. Ancak Özgür İken, yaşamını yitirdi.
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