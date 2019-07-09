Son Dakika Haberleri: Beden eğitimi öğretmeni ölü bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Beden eğitimi öğretmeni ölü bulundu

27 dakika önce

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde yaşayan Ahmet Kılıçaslan (44), dere kenarında ölü bulundu.

Beden eğitimi öğretmeni ölü bulundu, System.String[]
BURSA'nın Yenişehir ilçesinde yaşayan Ahmet Kılıçaslan (44), dere kenarında ölü bulundu. Kılıçaslan'ın ölüm nedeni, yapılan otopsinin ardından belli olacak.
Yenişehir ilçesinde beden öğretmeni olarak görev yapan Ahmet Kılıçaslan, sabah evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Kılıçaslan'dan haber alamayan ailesi, polise kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine arama çalışması başlatan ekipler, Kılıçaslan'a ait 16 UJ 609 plakalı otomobili buldu. Kısa süre sonra Kocasu Deresi kenarında bulunan Kılıçaslan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Evli ve 4 çocuk babası Kılıçaslan'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsisi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:33 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Halk TV ile yollarını ayıran Uğur Dündar, yeni tv kanalının sinyalini verdi! Yıpranma hakkından 45 meslek grubu yararlanabiliyor Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların yeni görüntüleri ortaya çıktı Hükümetin kamu işçilerine yaptığı zam teklifi belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 17:01:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beden eğitimi öğretmeni ölü bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]