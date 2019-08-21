Son Dakika Haberleri: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna yeni öğrenciler katıldı
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Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna yeni öğrenciler katıldı

1 saat önce

Adıyaman Üniversitesinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) yeni öğrencilerini belirlemek üzere özel yetenek sınavı yapıldı.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna yeni öğrenciler katıldı, System.String[]

Adıyaman Üniversitesinde Beden Eğitimi ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Yüksekokulu (BESYO) yeni öğrencilerini belirlemek üzere özel yetenek sınavı yapıldı.


ADYÜ stadyumunda yapılan sınavda, beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü ve antrenörlük eğitimi bölümü için belirlenen 100 kişilik kontenjanın içerisinde yer almak amacıyla 178 erkek, 77 kız sporcu olmak üzere toplam 255 aday birbiri ile yarışırken, 9 milli sporcu da Adıyaman Üniversitesinde eğitim görmek için özel yetenek sınavına katıldı.


Özel yetenek sınavlarının ardından 52 erkek, 40 kız ve 8 milli sporcu başarılı olurken, Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, YÖK tarafından tahsis edilen toplam 100 kişilik kontenjanın tamamını doldurmuş oldu.


BESYO Müdürü Doç. Dr. Ümit Yetiş, sınav sonrasında aday öğrencilere göstermiş oldukları gayret ve ilgiden dolayı teşekkür etti.


Sınava birçok yetenekli sporcunun katıldığını ifade eden Yetiş, " Türkiye'nin dört bir yanından üniversitemizde eğitim görmek için müracaat eden çok sayıda öğrencimiz vardı. Objektif ve şeffaf bir sınav ile en başarılı 100 öğrencimiz üniversitemizde okumaya hak kazandı. Tüm öğrencilerimizi gösterdikleri çabadan dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:28 Kaynak: İHA
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