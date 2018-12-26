Son Dakika Haberleri: Beden ve ruh sağlığın için mutlaka hareket et!

Beden ve ruh sağlığın için mutlaka hareket et!

1 saat önce

Spor yapmak, doğada yürüyüşlere çıkmak sağlıklı kalmak için çok önemli. Yürüyüş yapmak insana hem ruh hem beden sağlığı açısından iyi geliyor.

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Spor yapmak, doğada yürüyüşlere çıkmak sağlıklı kalmak için çok önemli. Yürüyüş yapmak insana hem ruh hem beden sağlığı açısından iyi geliyor. Yürümek, zaman-mekan tanımadan tüm koşullar altında gerçekleştirilmesi mümkün bir spor. Ancak yürüyüş yaparken de dikkat edilmesi gereken noktalar var.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:53 

Ekonomi
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