Son Dakika Haberleri: Bedenini Bilime Adadı

Bedenini Bilime Adadı

1 saat önce

Nermin Türkmen'in bedeni, vasiyeti ve ailesinin izniyle kadavra olarak Ege Üniversitesine bağışlandı.

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Nermin Türkmen'in bedeni, vasiyeti ve ailesinin izniyle kadavra olarak Ege Üniversitesine bağışlandı.

Nermin Türkmen, vasiyetinde bedeninin tıp eğitiminde kullanılmak üzere kadavra olarak bağışlanmasını istedi. 2018 yılında vefat eden Nermin Türkmen'in isteğini yerine getiren ailesi, naaşını bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalına bağışladı.

Bağış için Anatomi Ana Bilim Dalında düzenlenen anma törenine Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Lokman Öztürk, Türkmen ailesi, akademisyenler ile Nermin Türkmen'in dostları ve sevenleri katıldı.

Törende konuşan Nermin Türkmen'in kızı EÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Öğr. Gör. Jale Türkmen, "Annem vücudunu bağışlayarak bizlere de rehberlik etti. Bizlere hiç bilmediğimiz bir pencere açtı. İnsan bedenin toprakla buluşması tabii ki de çok anlamlı. Ancak öncesinde tıp bilimine böyle bir hizmette bulunmak çok güzel bir fırsat. Annem bilime, cumhuriyete ve laikliğe sonuna kadar inanmış bir yurttaştı. Şu anda hissedebiliyor mu bilmiyorum ama burası tam onun olmak istediği yer. Böyle bir ortamda uğurlanmak anneme çok yakışıyor. Bizim için büyük bir gurur hem de büyük bir teselli. Yarım bıraktığı öğretmenlik mesleğini burada yapacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Kadavra bağışında Türkiye sonuncu sırada

Prof. Dr. Lokman Öztürk ise kadavra bağışı konusunda Türkiye'nin geride olduğunu ifade ederek "300 milyon nüfusa sahip Amerika Birleşik Devletlerinde her yıl 20 bin kadavra bağışlanıyor. Yine uzak doğu ülkelerinde özellikle Tayvan'da kadavra bağışı çok yüksek. Türkiye ise bu konuda dünyada son sırada yer alıyor. Yasal olarak kadavra bağışı konusunda hiçbir engel bulunmamasına rağmen kadavra konusunda sıkıntı yaşıyoruz" dedi.

Tayvan'da kadavra bağışında bulunan kişilerin 'öğretmen' olarak anıldığını belirten Prof. Dr. Öztürk, "Nermin hanımın da yarım kalan bir öğretmenlik eğitimi olduğunu biliyoruz. Kendisini bu şekilde de 'öğretmen' olarak eğitime ve bilime adadığını söyleyebiliriz. Nermin Türkmen'i saygıyla anıyoruz. Bedenini bilimsel araştırmalara adamak, örnek alınacak bir davranış. Nermin hanıma ve Türkmen ailesine anlamlı bağışlarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Anma töreninde Nermin Türkmen'in bilime olan sevgisine vurgu yapılan ve hayatından kesitlere yer verilen film gösterildi. Gösterimin ardından konuklar Nermin Türkmen ile olan anılarını paylaştı. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 09:30 Kaynak: İHA

Türkiye, Ege, Güncel
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