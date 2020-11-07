Bedenleri küçük ama yürekleri kocaman - Son Dakika

Bedenleri küçük ama yürekleri kocaman

07.11.2020 10:39
Bedenleri küçük ama yürekleri kocaman, System.String[]

İzmir'de yaşanan depremin yaralarını bir nebzede olsa sarabilmek amacıyla biriktirdikleri harçlıklarıyla gıda ve battaniye alan minik öğrenciler kendi elleriyle paketledikleri malzemeleri kendi elleriyle minibüse yükleyerek İzmir'e gönderdi.

İzmir'de yaşanan depremin yaralarını bir nebzede olsa sarabilmek amacıyla biriktirdikleri harçlıklarıyla gıda ve battaniye alan minik öğrenciler kendi elleriyle paketledikleri malzemeleri kendi elleriyle minibüse yükleyerek İzmir'e gönderdi.

İzmir'de yaşanan depremin yaralarını sarmak için Türkiye seferber olurken, Aksaray'da herkesi duygulandıran bir yardım gerçekleştirildi. Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Bozcamahmut Köyünde yaşayan Şehit Recep Bozdağ İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, televizyonlardan izledikleri deprem haberlerinin ardından Aksaray Valiliği ve Aksaray Belediyesince başlatılan yardım kampanyasına destek olma kararı aldı. Öğrenciler yaklaşık 1 haftada biriktirdikleri harçlıklarla gıda maddesi ve battaniyeler aldı. Öğrenciler aldıkları malzemeleri sınıflarında paketleyerek Aksaray İl Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü'ne haber verdi. AFAD ekipleri yardım malzemelerini almak için okula gelirken, öğrenciler yine hiç kimseden yardım istemeden kendi elleriyle malzemeleri minibüse yükledi. Okul önünde "Bedenimiz küçük, yüreğimiz büyük, yanındayız İzmir" pankartı ve sloganıyla İzmir'e seslenen çocuklar, yardımları İzmir'e ulaştırması için AFAD ekibini el sallayarak uğurladı.

"Kendi harçlıklarımızla İzmir'deki arkadaşlarımıza yardım gönderdik"

Öğrencilerden Zeynep Cirit, "Biz harçlıklarımızı biriktirip İzmir'deki vatandaşlarımıza yardım ettik. Yardım topladık. Kendi ellerimizle İzmir'e yardım etmek istiyoruz. Sizleri çok seviyoruz hepinize geçmiş olsun" dedi. 9 yaşındaki Pınar Dağlı, "Biz kendi biriktirdiğimiz harçlıklarımızla İzmir'deki arkadaşlarımıza gıda gönderdik" diye konuştu. Öğrencilerden Sümeyye Cirit ise, "Biz paralarımızı biriktirip İzmir'deki vatandaşlarımıza yardım etmek istiyoruz" derken, bir diğer öğrenci Ali Akif Bozdağ ise, "Biliyorsunuz İzmir'de deprem oldu. Onlara yardım etmek için kendi harçlıklarımızla İzmir'deki arkadaşlarımıza gördüğünüz gibi gıda aldık" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımızı yürekten kutluyor gözlerinden öpüyorum"

Yardım kampanyasına destek olarak herkesi duygulandıran çocukları kutlayan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, "Bu çocuklarımız 3. sınıf çocukları. Gerçekten bedenleri küçük ama yürekleri kocaman. Bence Aksaray'ı, Türkiye'yi kapsayacak kadar kocaman çocuklar bunlar. Onun için hakikaten bu anlamlı ve değerli yardım kampanyası bizi, Aksaraylıları ve herkesi çok etkiledi. Hepsinin alnından, gözlerinden tek tek öpüyorum. Bizim Aksaray'ımız da biliyorsunuz 6 tır yardım gönderdi. Bunun yanında bizi çok duygulandıran ve etkileyen bir olay daha oldu. Eskil ilçemizde ilkokul 3. sınıf öğrencilerimiz kendi biriktirdiği paralarla önce gidip bakkaldan ihtiyaç duyulan malzemeleri aldılar. Onları ellerinde taşıyarak sınıflarına getirdiler. Sonra kolilere onları tek tek yerleştirdiler. Sonra yine kendileri bantladıktan sonra tekrar taşıyarak bunları götürüp AFAD ekiplerimize teslim ettiler. Bu gerçekten çok az görülen ve değerlerimizin hep anlatıldığı ama yaşanması gerektiğini çok güzel ispat eden çocuklarımız yürekten kutluyorum, gözlerinden öpüyorum. Bu dayanışmanın herkese örnek olmasını istiyorum. Değerler eğitimi, değerlerle çocuklarımızı nasıl eğitmemiz gerektiği açısından bu çok çok önemli bir örnek. Bu vesile ile bu çocuklarımızın annelerini, babalarını, öğretmenlerini canı gönülden kutluyorum. Bu olaylar bize gösteriyor ki, biz istediğimiz zaman o bizim ruhumuzdaki, kalbimizdeki güzellikler bu tip olayların sonucunda çok anlamlı bir şekilde ortaya çıkıyor" dedi.

"Kendileri alıp kendileri paketledi"

Öğrencilerin yardım kampanyasını kendilerinin düşündüğünü ve 1 haftalık harçlıklarını biriktirdiklerini anlatan Şehit Recep Bozdağ İlkokulu Müdürü Mustafa Ekici, "Aksaray Valimiz Hamza Aydoğdu'nun başlatmış olduğu İzmir'deki depremzedelere yardım kampanyasında bizde İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çocukların düşünmüş olduğu güzel bir kampanyaya destek verdik. Çocuklar kendi harçlıklarını biriktirmişler. Bize geldiler, bizde bunları nasıl yönlendirebiliriz diye düşündük. En iyisinin kuru gıda olduğunu düşündük. Kuru gıdaları kendileri almışlar. Burada paketlediler. En kısa sürede de depremzedelere ulaştırmayı düşünüyoruz. Paketlemeyi kendileri yaptı, zaten alışverişi de kendileri yapmışlar. Biz sadece burada yol gösterici olduk. Umarım en kısa sürede İzmir'deki depremzedelere biran önce ulaşması dileğiyle" şeklinde konuştu. - AKSARAY

Bedenleri küçük ama yürekleri kocaman
Bedenleri küçük ama yürekleri kocaman
Bedenleri küçük ama yürekleri kocaman
Bedenleri küçük ama yürekleri kocaman
Bedenleri küçük ama yürekleri kocaman
Bedenleri küçük ama yürekleri kocaman
Bedenleri küçük ama yürekleri kocaman
Bedenleri küçük ama yürekleri kocaman
Bedenleri küçük ama yürekleri kocaman
Bedenleri küçük ama yürekleri kocaman
Bedenleri küçük ama yürekleri kocaman
Bedenleri küçük ama yürekleri kocaman

Aksaray, Türkiye, Deprem, İzmir, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bedenleri küçük ama yürekleri kocaman - Son Dakika


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