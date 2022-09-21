Bedenlerini bilim için bağışladılar - Son Dakika
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Bedenlerini bilim için bağışladılar

21.09.2022 17:54
Bedenlerini bilim için bağışladılar

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde yaşayan Fehmi Demirhan (69) ile Ahmet Yurtkök (43), bedenlerini Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bağışladı.

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde yaşayan Fehmi Demirhan (69) ile Ahmet Yurtkök (43), bedenlerini Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bağışladı. Demirhan ve Yurtkök'ün bedenleri öldükten sonra kadavra olarak kullanılacak.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne 1 yıl içerisinde kadavra bağışı, Bandırma'da yaşayan Fehmi Demirhan ile Ahmet Yurtkök'ün bedenlerini bağışlamasıyla birlikte 3'e ulaştı. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurettin Cengiz'in katılımıyla üniversitede düzenlenen törenle Fehmi Demirhan'a teşekkür belgesi ve kimlik kartı verildi. Ahmet Yurtkök ise işleri dolayısıyla programa katılamadı.

Bağışçılara duyarlı davranışları için teşekkür eden Prof. Dr. Cengiz, tıp fakültesi olarak beden bağışında 3'e ulaştıklarını ve bunun bir rekor olduğunu söyledi. Prof. Dr. Cengiz, "Bir yıl içinde üçüncü beden bağışımızı da alarak tıp fakültesi olarak bu alanda bir rekora imza atmış olduk. Çünkü ülkemizde beden bağışı konusunda istenilen noktada değiliz. Beklentiler bunun daha üstünde bir noktada. Birçok fakülte ihtiyaçlarını karşılama konusunda bu alanda zorluk çekiyorlar. Ama biz sağ olsunlar bağışçılarımız ile kadavra, beden bağışı sorunumuzu çok daha erken aşmış bulunuyoruz" dedi.  '2 KEZ ÖLÜMDEN DÖNDÜM, DOKTORLARA BORCUM VAR'

Daha önce 2 kez geçirdiği iş kazaları nedeniyle ölümden döndüğünü ve doktorlar sayesinde kurtulduğunu belirten Fehmi Demirhan, bedenini kadavra olarak bağışlayıp, doktorlara olan borcunu ödemek istediğini söyledi. Demirhan, "2 kez ölümden döndüm. Beni kim kurtardı? Doktorlar. Doktorlara borcum var. Manevi borcum içimde duruyordu. Kadavrayı bağışlarsam doktorlara borcumu bir nebze öderim düşüncesiyle bağışlama kararı aldım. Tıbba olan borcumu ödemek için yaptım" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bedenlerini bilim için bağışladılar - Son Dakika

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