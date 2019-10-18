Son Dakika Haberleri: Bedenleriyle 'Barış Pınarı' yazan öğrencilerden Mehmetçiğe destek
Son Dakika Güncel Bedenleriyle 'Barış Pınarı' yazan öğrencilerden Mehmetçiğe destek

Bedenleriyle 'Barış Pınarı' yazan öğrencilerden Mehmetçiğe destek

57 dakika önce

Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçiğe bir destek de Manisalı ilkokul öğrencilerinden geldi.

Bedenleriyle 'Barış Pınarı' yazan öğrencilerden Mehmetçiğe destek, System.String[]

Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçiğe bir destek de Manisalı ilkokul öğrencilerinden geldi. Bedenleriyle okul bahçesinde 'Barış Pınarı' yazıp asker selamı gönderen minik öğrenciler kendi kurdukları mehteran takımı eşliğinde seslendirdikleri marşlarla da Mehmetçiğe moral verdi.


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nin, Suriye'de yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na, Yunusemre ilçesi Mehmet Suphi Egemen İlkokulu öğrencileri de hazırladıkları koreografi ile destek verdi. Mehmet Suphi Egemen İlkokulu ile Manisa Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa hazırladığı etkinlikte okulun bahçesinde toplanan öğrenciler, minik bedenleriyle 'Barış Pınarı' yazdı. Dev Türk Bayrağı açan, öğrenciler Mehmetçiğe asker selamı göndermeyi de ihmal etmedi. Okulun öğrencileri tarafından oluşturulan mehteran takımı da söylediği marşlarıyla, binlerce kilometre uzaktaki Mehmetçiğe moral verdi. 500 öğrencinin katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.


Mehmet Suphi Egemen İlkokulu Müdürü Evra Seda Satan, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Suriye'nin kuzeyi, Fırat'ın doğusundaki bölgeyi teröristlerden arındırmak, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla düzenlediği operasyonu sonuna kadar destekliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri kahraman ordumuza her türlü imkanı sağlıyor. Biz de Mehmet Suphi Egemen İlkokulu ve Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak sorumluluk bilinciyle kahraman ordumuza moral vermek için böyle bir etkinlik düzenledik. Rabbim bölgede görev yapan ordumuzun ayağına taş değdirmesin" diye konuştu. - MANİSA

Barış Pınarı Harekatı, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:46 Kaynak: İHA
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