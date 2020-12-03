Bedensel engeline rağmen okuma aşkıyla hayata tutundu - Son Dakika

Bedensel engeline rağmen okuma aşkıyla hayata tutundu

03.12.2020 12:29

Trabzon'da geçirdiği kaza sonucu 8 yıldır hayatını tekerlekli sandalyede sürdüren 42 yaşındaki Tayyip Rahman Saltoğlu, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nı (EKPSS) kazanıp atandığı memurluk görevinin yanında eğitimine devam ederek çeşitli üniversite diplomaları aldı.

Trabzon'da geçirdiği kaza sonucu 8 yıldır hayatını tekerlekli sandalyede sürdüren 42 yaşındaki Tayyip Rahman Saltoğlu, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nı (EKPSS) kazanıp atandığı memurluk görevinin yanında eğitimine devam ederek çeşitli üniversite diplomaları aldı.

Ortahisar ilçesinde yaşayan Saltoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümünden mezun olduktan sonra özel bir şirkette çalışmaya başladı. 2012 yılında arkadaşlarıyla yüksek bir yerden denize atladığında boynu kırılan Saltoğlu, yaklaşık 1,5 yıl tedavi gördü.

Bedensel engelleri nedeniyle yaşamını tekerlekli sandalyede sürdürmek zorunda kalan 42 yaşındaki Saltoğlu, malulen emeklilik hakkı kazanmasına rağmen hazırlandığı EKPSS'yi kazandı. Saltoğlu, 2014 yılında memur olarak atandığı bir hastanede santral görevlisi olarak çalışmaya başladı.

Hayata sıkı sıkı tutunan 2 çocuk babası Saltoğlu, çalışırken okumaya da devam etti ve Anadolu Üniversite Açıköğretim Fakültesine (AÖF) bağlı konaklama işletmeciliği, sosyal hizmetler ve danışmanlık ile sosyoloji bölümlerinden mezun oldu.

Başarısından dolayı yüksek onur ve onur belgeleri alan Saltoğlu, AÖF felsefe bölümü ile İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümündeki eğitimlerini de sürdürüyor.

Saltoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaza sonrası boynunun kırılmasıyla hayata küsmediğini, aksine ailesinin ve arkadaşlarının desteğiyle tereddüt etmeden yaşamına devam ettiğini söyledi.

Zorlukların üstesinden gelmek için mücadele ettiğini vurgulayan Saltoğlu, "Her zaman Allah'a sığındım. En çok kendimi tanımaya çalıştım çünkü gövdemden aşağısını hissetmiyordum ve kendimi tanımadan bir çare bulamıyordum. Tıp da bir yere kadar sizi yönlendirebiliyor." dedi.

Saltoğlu, tedavi sırasında doktorunun söylediklerinin kendisi için yol gösterici olduğunu ifade ederek, "Hayatın devam ettiğini yeniden kavradım. Hayata yeniden güler yüzle bakmaya devam ettim. Eskiden balık tutmaya giderdim, yeniden balık tutmaya başladım. Yüzerdim, yine yüzmeye başladım. Yayla gezileri, deniz sefaları, hepsi aynen devam etti. Sayıları az olsa da beni mutlu etmeye yetti." ifadelerini kullandı.

"Sosyolog olarak atanmayı hedefliyorum"

Tekerlekli sandalyeyle işe nasıl gideceğini düşünmeden girdiği EKPSS'den 92 puan alarak atandığını aktaran Saltoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak içimdeki öğrenci olma isteği bana çok büyük bir aşk verdi ve lisans mezunu olmaya karar verdim. Şu anda sosyal hizmet uzmanı olmak için İstanbul Üniversitesine devam ediyorum. Aynı zamanda bu yıl yine AÖF'den felsefe bölümü okuyorum. Aynı anda 2 üniversiteye devam ediyorum. Bu yıl yine EKPSS'ye de girdim. Sosyolog olarak atanmayı hedefliyorum."

Saltoğlu, kazadan sonra hayatında hiçbir şeyin değişmediğine işaret ederek, "Hep sordular, 'Tekrar denize girecek misin?' diye, 'Tabii gireceğim' dedim. Bunun psikolojik etkilerini sordular bana ama bu sonuçta hayatın bana getirdiği bir hastalık. İnsanlar nasıl diyabet ve tansiyon hastası olup ilaçlarını kullanıp hayatlarına devam ediyorlarsa ben de kendi hastalığımı anlayıp ona göre hareket etmeye çalıştım. Hiçbir zaman 'Ne olacak, nasıl gidecek?' diye düşünmedim. Bu durumum aileme ve çevreme de olumlu yansıdı." dedi.

Herkese yeniden öğrenci olmayı öneren Saltoğlu, şunları söyledi:

"Çünkü çok farklı düşüncelerle dolu insanlarla karşılaşıyorsunuz. Sizin yenilenmeniz için çok güzel bir şey. İnsan okurken yeni hayatlara gözle değil, beyinle de bakma şansı buluyor. Yeni kişilikler ve hayatlar, aslında bu tam da bana göre bir şey çünkü ben insanları seviyorum. Meslek hayatım boyunca da insan sevgisi üzerine yoğunlaştım. Okurken farklı kimlikler, farklı düşüncelere dönüştü. İnsanlar hayatlarının hiçbir döneminde okumayı eksik etmemeli."

"Devletin çok güzel imkanları var"

Saltoğlu, bazı engellilerin evden bile dışarı çıkmadıklarını kaydederek, "Hatta bazılarını ailelerinin sakladığını duyuyorum. İnsanlar kendilerini soyutluyor ve onları kimsenin anlayamadığını düşünüyorlar. Kendilerini yalnız hissediyorlar ama her ne olursa olsun, özellikle öğrenci olmak için hiçbir şey engel değil. Devletin çok güzel imkanları var. İnsanlar okul hayatlarına özellikle gençler devam etmeli. Sınavlara gidip gelmek bile çok büyük bir aktivite. Kendimizi eve kapatmayalım." ifadelerini kullandı.

AÖF Trabzon Şube Müdürü Tahsin Albayrak ise Saltoğlu ile büroya hizmet almak için geldiğinde tanıştıklarını belirterek, azmiyle örnek bir kişi olduğuna dikkati çekti.

Saltoğlu'nun, "Engel bedende değil, zihin ve zihniyettedir." tezinin bir göstergesi olduğunu dile getiren Albayrak, "Saltoğlu, 2012 yılında Karadeniz'in sığ sularında bedensel engelli duruma düşmesine rağmen kendi bedenini bu sığ sulardan kurtarmış, daha sonrasında da suların içinden hayallerini tek tek çıkarmasını başarmış." dedi.

Bedensel engeline rağmen okuma aşkıyla hayata tutundu
Bedensel engeline rağmen okuma aşkıyla hayata tutundu
Bedensel engeline rağmen okuma aşkıyla hayata tutundu
Bedensel engeline rağmen okuma aşkıyla hayata tutundu

Üniversite, Trabzon, Engelli, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bedensel engeline rağmen okuma aşkıyla hayata tutundu - Son Dakika


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