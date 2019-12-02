Bedensel engelleri hayallerine engel olmadı

Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü birinci sınıf öğrencileri bedensel engelli Sinem Çağlayan ve Duran Gökkaya, 4 yıl önce başladıkları masa tenisinde kendilerini geliştirerek, milli takıma kadar yükseldi.

Hayatlarını, bedenlerindeki engelleri nedeniyle yaşamak zorunda oldukları tekerlekli sandalyenin dışına çıkarmayı başaran genç masa tenisçileri, sahip oldukları inanç ve gösterdikleri azimle bir mücadele örneği ortaya koydu.

Doğuştan bedensel engelli Gökkaya ve Çağlayan, ailelerinin desteğiyle hem öğrenimlerini sürdürdü hem de çeşitli spor dallarında lisanslı oyuncu olarak yer aldı.

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Doğan Çağlar Bedensel Engelliler Ortaokulunda masa tenisiyle tanışan milli sporcular, 3 yıldan bu yana yaptıkları antrenmanlarla kendilerini geliştirip, seçmelere katılarak 30 Mayıs 2019'da milli takım formasını giydi.

Milli takım formasıyla uluslararası müsabakalarda yer almak için çalışmalarına aralıksız devam eden bedensel engelli genç milliler, ülkelerini en iyi şekilde temsil etmenin hayalini kuruyor.

Başarısında babasının da payı büyük

AA muhabirinin görüştüğü 19 yaşındaki Sinem Çağlayan, daha önce lisanslı olarak basketbol sporuyla ilgilendiğini ancak masa tenisi oynayan antrenörlerini görünce onlara özenip bu alana yöneldiğini aktardı.

Üç yıl önce hayranlıkla seyrettiği antrenörleri gibi olmak istediği için masa tenisine başladığını belirten Çağlayan, kendisini milli takıma taşıyan süreçte ailesinin payının çok büyük olduğunu kaydetti.

"Aile desteği olmadan yetenekli de olsan hiçbir şey yapamazsın." diyen Çağlayan, babasının haftada 6 gün kendisini antrenmanlara götürüp getirdiğini, başarısını buna borçlu olduğunu ifade etti.

Çağlayan, kendine güveninin geldiğini, yapabileceklerini ve başarabileceklerini gördüğünü ve böylece inancının da arttığını vurgulayarak, kendisi gibi engelliler için "Engelli kardeşlerim kendilerine inansınlar, güvensinler. Kendilerine inandıktan sonra yapamayacakları bir şeyin olduğuna inanmıyorum." mesajını verdi.

Hayallerini sporla gerçekleştirdi

19 yaşında Duran Gökkaya da 2015'ten bu yana masa tenisi oynadığını ve 2019'da milli takıma seçildiğini belirtti.

Gökkaya, önceden başkasının yardımı olmadan bir yere gidemediğini ancak spor sayesinde hayallerini gerçekleştirdiğini aktararak, kendisini artık daha özgür hissettiğini söyledi.

Milli takım antrenörlerinden Haydar Çataloğlu da genç sporcuların hevesli ve kabiliyetli olduğunu, uluslararası düzeyde başarı elde edeceklerine dair umudu bulunduğunu vurguladı.