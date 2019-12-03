Son Dakika Haberleri: Bedensel engelli 50 Afrinli ile kahvaltı organizasyonu
Son Dakika Yaşam Bedensel engelli 50 Afrinli ile kahvaltı organizasyonu - Son Dakika

Bedensel engelli 50 Afrinli ile kahvaltı organizasyonu

6 saat önce

İHH İnsani Yardım Vakfı, Hatay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bedensel engelli 50 Afrinli ile kahvaltı organizasyonu düzenlendi.

Bedensel engelli 50 Afrinli ile kahvaltı organizasyonu, System.String[]

İHH İnsani Yardım Vakfı, Hatay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bedensel engelli 50 Afrinli ile kahvaltı organizasyonu düzenlendi.


Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Eğitim köyünde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla İHH İnsani Yardım Vakfı, Hatay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kahvaltı organizasyonu düzenlendi. Düzenlenen organizasyona Suriye'nin kuzeydoğusundaki Afrin ilçesinde yaşayan bedensel engelli 50 kişi katıldı. İHH Suriye Çalışmaları Afrin Ofisi Sorumlusu Cengizhan Özdemir, yaptığı açıklamada, "Dünya Engelliler Günü nedeniyle Afrin'de yaşayan bedensel engelli 50 kişinin de katılımıyla Reyhanlı'da bir kahvaltı organizasyonu düzenledik. Reyhanlı Eğitim köyünde yapmış olduğumuz organizasyon sayesinde Afrin'de yaşayan engelli bireylerin mutlu bir gün geçirmelerini sağlamış olduk." dedi. Özdemir, organizasyona katkılarından ötürü Hatay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür etti.


Kahvaltının ardından Reyhanlı Eğitim köyünü gezen Afrinli bedensel engelli misafirlere program sonunda çeşitli hediyeler verildi. - HATAY

Dünya Engelliler Günü, Hatay, İHH, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:23 Kaynak: İHA
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