Bedensel engelli adamın ahşap aşkı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yaşayan bedensel engelli vatandaş, hobi olarak yaptığı tahta oymacılıkla, kentin geleneksel yapıların maketlerini yaparak sergiliyor.

Şanlıurfa'nın tarihi yapısı olan Balıklıgöl Platosu'nda 3 metrekarelik dükkkanda kendi imkanlarıyla tahta oymacılığı yapan bedensel engelli 51 yaşındaki Osman Basmacı, emekli olduktan sonra hobi olarak yaptığı tahta oymacılığı aşkını sürdürüyor. Basmacı, kentin tarihi ve geleneksel yapıların olan su kuyusu, dam palas, beşik, Balıklıgöl Platosu, dertli dolap gibi maketler yaparak, el emeği göz nuru eserlerini sergiliyor.

"Kendi işimi kendim yapıyorum"

Ahşap oymacılığı hobi olarak yaptığını belirten Osman Basmacı, "Ben emekliyim. Emekli olduğum için herhangi bir işim yok. Boş oturmaktansa bu işe girelim dedik. Hobi olarak başladım. Yavaş yavaş geliştirdim. Ahşap oyuncağın zararının olmadığını biliyoruz. Doğadan direkt geldiği için. Plastik oyuncaklarında çoğu artık maddeden yapıldığı için kanserojen madde içeriyor. Bu da alerji yapar, mide bulantısı yapar. Bu nedenle 600-700'e yakın birçok üründe Türkiye girişi yasaklandı. Ama ahşabın yüz yıl da geçse aynı, hiçbir zararı yok. Bu yüzden çocuklarımıza önereceğimiz oyuncakların çoğu ahşap oyuncak olmalı. Bizim yaptığımız genelde Şanlıurfa yöresine ait süs amaçlı oyuncaklardır. Dam tahtı (dampalas), su kuyusu, su küpü, dertli dolap, balıklı göl maketini de yapmışız, dükkanımın büyüklüğü ben engelli olduğum için 2.buçuk metrekaredir. 2 buçuk metre bana yetiyor. Herhangi bir yerden destek almıyorum. Kendi imkanlarımla kendi işimi yapıyorum" diye konuştu.