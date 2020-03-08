Bedensel engelli arkadaşları için mavi kapak topluyorlar - Son Dakika
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Bedensel engelli arkadaşları için mavi kapak topluyorlar

6 saat önce

Batman'ın Sason ilçesinde faaliyet yürüten özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim gören engelli öğrenciler, bedensel engelli arkadaşlarına tekerlekli sandalye alabilmek için öğretmenleri eşliğinde mavi kapak topladı.

Bedensel engelli arkadaşları için mavi kapak topluyorlar, System.String[]

Batman'ın Sason ilçesinde faaliyet yürüten özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim gören engelli öğrenciler, bedensel engelli arkadaşlarına tekerlekli sandalye alabilmek için öğretmenleri eşliğinde mavi kapak topladı.


Sason'da özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim gören engelli öğrenciler, bedensel engelli arkadaşları için anlamlı bir kampanyaya imza attı. Öğrenciler, arkadaşları için öğretmenleri ile birlikte mavi kapak topladı. Faaliyete katılan engelli öğrencilerin topluma ve çevrelerine yararlı işler yapabildiklerini göstermek ve öğrencilerin güvenlerini artırmak için kapak toplama projesine başladıklarını ifade eden özel eğitim uzmanı Ömer Aslan, toplanan kapaklarla rehabilitasyon merkezinde eğitim gören bedensel engeli öğrencilere tekerlekli sandalye alacaklarını söyledi. Aslan, "Bu projeyle ortopedik engelli öğrencilerin tek başına hareket etmelerini, özgürce gezmelerini, alışveriş yapabilmesini ve yaşadığı dünyayı keşfetmesini sağlayabilmek için tekerlekli akülü sandalye kavuşturmayı hedefliyoruz. Bu fikri engelli öğrencilerimizle paylaştığımızda onlarda çok sevindiler. Hemen öğrencilerimizle birlikte kapak toplamaya başladık. Kısa bir süre içinde 3 çuvaldan fazla kapak topladık. En kısa zamanda topladığımız kapakları geri dönüşüm tesislerine göndererek elde edeceğimiz gelir ile şu anda akülü ve manuel tekerlekli sandalyesine kavuşmayı bekleyen bedensel engelli öğrencilerimize sandalyelerini alacağız" dedi. - BATMAN

Sason, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 11:13 Kaynak: İHA
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