Bedensel engelli atlet Hamide Doğangün, Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya hedefliyor

Paralimpik Oyunları'na tekerlekli sandalye atletizminde ikinci kez katılma hakkı elde eden ilk Türk kadın sporcu olmayı başaran Hamide Doğangün, 2021 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kürsüye çıkmayı amaçlıyor.

İstanbul'da 9 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu yürüme yetisini kaybeden Hamide Doğangün, hastanede yaklaşık iki yıl süren tedavisinin ardından hayata tutundu.

Annesinin teşvikiyle Bağcılar Belediyesi bünyesinde tekerlekli sandalye basketboluna başlayan Doğangün, ardından geçiş yaptığı atletizm dalında birçok ulusal ve uluslararası başarıya ulaştı.

Bağcılar Belediyesi Engelliler Atletizm Takımı sporcusu Hamide, 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda 100 metre kategorisinde 4. olarak madalyayı kıl payı kaçırdı.

"Tekerlekli sandalye atletizminde Türkiye'yi paralimpik oyunlarında temsil eden ilk kadın atlet" unvanına sahip olan 27 yaşındaki milli sporcu, 2021 Tokyo Paralimpik Oyunları için kota almayı başararak bir ilki daha gerçekleştirdi.

Doğangün: "Ülkeme madalya getirmek istiyorum"

Bu yıl düzenlenecek Tokyo Paralimpik Oyunları'nın hazırlıklarını sürdüren Hamide Doğangün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2008 yılından beri tekerlekli sandalye atletizmiyle ilgilendiğini söyledi.

Avrupa şampiyonlukları ve dünya üçüncülüğü bulunduğunu aktaran Doğangün, "Daha 9 yaşındayken geçirdiğim trafik kazası sonrası omurilik felçli oldum. Kazanın ardından ailemin desteğiyle yaşama tutundum." dedi.

Bağcılar Belediyesinde engelliler için basketbol ve atletizm branşları açılınca, önce basketbolu denediğini ancak top korkusu nedeniyle bu spora ısınamadığını anlatan Hamide, "Sandalyenin üç tekerlekli olması çok dikkatimi çekti. Daha sonra bu sporu sevdim ve devam ettim." diye konuştu.

Bu branş sayesinde öz güven kazandığını, toplum içinde kendisini farklı hissetmediğini vurgulayan başarılı sporcu, "2016 Rio Paralimpik Oyunları'na gittim. Final koştum ve 4. oldum. İlk olimpiyatımdı. Benim için büyük bir tecrübeydi. Tokyo ikinci olimpiyatım olacak. İnşallah her şey güzel geçecek. Hedefim kürsüye çıkmak." şeklinde konuştu.

Kürsüdeki sıralamasının önemli olmadığını belirten Doğangün, "Ülkeme madalya getirmek istiyorum. Ailem ve eşim benden desteklerini esirgemiyorlar." ifadelerini kullandı.